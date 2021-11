Aktris Squid Game Jung Ho Yeon Tampil Elegan di CFDA Awards 2021

TEMPO.CO, Jakarta - Jung Ho Yeon menarik perhatian dunia sebagai pencopet Kang Sae-byeok di Netflix Mega-hit Squid Game. Kini dia telah mencuri hati lagi di acara karpet merah terbarunya.

Melansir laman Daily Mail, Aktris dan model Korea Selatan berusia 27 tahun itu tampak sangat memukau di CFDA Fashion Awards, yang digelar di The Grill Room di New York, Amerika Serikat, pada Rabu 10 November.

Ho-Yeon mengenakan gaun lengan panjang hitam bergelombang dari koleksi Louis Vuitton yang sangat bergaya saat dia berjalan di karpet merah. Dia memadukan gaun itu dengan sepasang sepatu bot kaki terbuka berwarna hitam.

Rambutnya yang berwarna raven disanggul saat dia menonjolkan penampilan alaminya dengan riasan pelengkap. Aktris yang mengawali kariernya sebagai model ini menambahkan semburat warna pada kulit porselennya dalam bentuk lipstik merah ruby.

Sebelumnya dia juga menghadiri LACMA Art+Gala di Los Angeles. Ho Yeon mengenakan gaun hitam berpotongan leher rendah dan bagian rok model lipit bertingkat dari koleksi Louis Vuitton. Belum lama ini dia mendapat peran baru sebagai Duta Global merek mewah tersebut. "Awal yang baru dengan Louis Vuitton, Nicolas Ghesquière," tulisnya di Instagram.

Sementara itu, Council of Fashion Designers of America, Inc. menyatukan acara yang dianggap 'The Oscars of fashion' sebagai gala yang didirikan pada tahun 1981 untuk menghormati keunggulan dalam desain fashion. Penghargaan dipandu oleh Emily Blunt, yang dipilih langsung oleh ketua CFDA Tom Ford.

"Emily adalah salah satu aktris paling berbakat di dunia. Gaya dan keanggunannya yang tak lekang oleh waktu menerangi ruangan mana pun," kata Ford tentang bintang Quiet Place itu dalam siaran pers resmi. 'Hal yang luar biasa tentang Emily adalah dia baik dan cerdas. Saya sangat mengaguminya, dan saya sangat senang memilikinya sebagai pembawa acara penghargaan CFDA tahun ini.'

Jung Ho Yeon tampil bersinar di antara para penerima penghargaan CFDA Awards, seperti penerima Fashion Icon Zendaya, Face Of The Year Anya Taylor-Joy, pemenang Founder Award Aurora James dari Brother Vellies. CFDA Awards tahun ini adalah kembalinya ke perayaan langsung setelah acara digital tahun lalu karena pandemi.

Baca juga: Sukses Bintangi Squid Game, Jung Ho Yeon Jadi Duta Global Louis Vuitton

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.