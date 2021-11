Anya Taylor-Joy Kenakan Gaun yang Terinspirasi 101 Dalmatians di CFDA Awards

TEMPO.CO, Jakarta - Anya Taylor-Joy menghadari CFDA Awards 2021 yang di gelar di New York, Amerika Serikat, Rabu 10 November 2021. Aktris 25 tahun itu mengenakan jaket moiré peplum ungu di atas gaun koktail bustier dengan garis leher rendah, yang dibuat khusus oleh Oscar de la Rena.

Taylor-Joy melengkapi penampilannya dengan pillbox leopard Gigi Burris dengan kerudung birdcage hitam, sarung tangan leopard, beberapa perhiasan Tiffany yang berkilau, celana ketat dan sepatu pumps ungu.

Nominasi Emmy Award bekerja dengan stylist Paul Burgo untuk menyusun tampilan untuk malam besar, di mana ia menerima Face of The Year Award pertama dewan mode.

Menurut aktris The Queen of Gambit itu, tampilannya terinspirasi oleh film Disney klasik 101 Dalmatians. "Jadi, inspirasi untuk ini sebenarnya adalah urutan pembukaan 101 Dalmatians. Saya suka ide wanita yang sangat berkelas berjalan dengan anjing mereka," katanya kepada Entertainment Tonight. "Saya baru saja mencoba memikirkan wanita New York yang klasik, dan entah bagaimana, kami berakhir di sini."

Bulan lalu, Taylor-Joy membuka diri tentang menjelajahi dunia fashion sebagai orang dewasa muda. "Ini sangat menarik karena saya tumbuh menjadi tomboi sejati. Pakaian hanya masuk ke belahan otak saya ketika saya mulai bekerja, jadi saya mendapatkan pendidikan mode paling gila," katanya kepada Koresponden Senior Jeremy Parsons. "Ini membuka saya untuk seluruh media lain untuk mengekspresikan diri saya dan bersenang-senang dan menikmatinya."

Anya Taylor-Joy juga mencuri perhatian di Emmy Awards 2021 pada bulan September dalam gaun kuning Dior Haute Couture, tampilan lain yang dia bayangkan. "Itu adalah salah satu hal pertama yang saya lihat lengkap dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kedua saya mendapatkan nominasi Emmy, saya tahu persis apa yang ingin saya kenakan dan bagaimana saya menginginkannya," kata Taylor-Joy kepada PEOPLE (The TV Tampilkan!) pada bulan Oktober. "Saya sangat berterima kasih kepada House of Dior karena membuat gaun impian saya. Saya sangat, sangat ingin memakainya."

