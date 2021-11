Rutin Lakukan Peregangan Setiap Hari Rasakan 4 Manfaatnya

TEMPO.CO, Jakarta - Peregangan merupakan bagian yang mudah dari rutinitas pemulihan Anda, namun kerap diabaikan. Padahal seperti ritual harian lainnya meluangkan waktu untuk merawat otot Anda akan terbayar dalam jangka panjang.

Direktur program di studio yang berfokus pada mobilitas, Stretch*d, di New York, Amerika Serikat, Jeff Brannigan mengatakan peregangan yang konsisten melatih otot Anda dari waktu ke waktu untuk mencapai panjang optimalnya. "Seiring waktu, Anda membuat perubahan terukur dalam tubuh Anda dengan memperpanjang keadaan istirahat otot-otot ini," ujarnya seperti dilansir dari laman Well and Good.

Dia menambahkan bahwa ketika Anda membuka satu bagian dari tubuh Anda, area lain cenderung mengendur juga. "Misalnya, mendapatkan kelenturan di area bahu bisa meredakan ketegangan di area leher karena keduanya terkait erat," jelasnya. Pada waktunya, rutinitas peregangan harian menawarkan lebih dari sekadar kemampuan untuk menyentuh jari kaki atau melakukan split. Inilah mengapa rutinitas peregangan Anda harus dilakukan seumur hidup, menurut Brannigan.

4 hal yang terjadi ketika Anda melakukan peregangan setiap hari

1. Meningkatkan aliran darah

"Peregangan membawa aliran darah ke otot yang sering kurang digunakan sepanjang hari, membantu mereka merasa kurang tegang dan lebih rileks," kata Brannigan. "Peningkatan sirkulasi ini membantu menghidupkan kembali otot—hampir seperti merehidrasinya dengan pasokan nutrisi segar." Jadi, jika Anda telah duduk di meja Anda selama lima jam terakhir (bersalah), pertimbangkan ini sebagai tanda Anda untuk bangun dan melakukan gerakan cepat. Penelitian juga menunjukkan bahwa peregangan meningkatkan aliran darah ke otak Anda, yang dapat membantu Anda kembali ke meja dengan pikiran jernih dan siap untuk mencoret sisa daftar tugas Anda.

2. Mngaktifkan sistem saraf parasimpatis dan menenangkan diri sendiri

Pernahkah Anda keluar dari kelas yoga dan merasa stres selama seminggu telah terhapus dalam satu jam terakhir? Ini bukan kebetulan. Peregangan menargetkan sistem saraf parasimpatis Anda, atau keadaan istirahat dan pencernaan yang memberi tahu tubuh dan pikiran Anda untuk rileks. Anda bisa membawa perasaan sejuk, tenang, dan terkumpul ini ke sisa hari Anda.

3. Memanjangkan otot Anda

Ini adalah salah satu yang jelas, tapi jangan mengabaikannya! "Saat Anda memanjangkan otot-otot ini, Anda juga membangun fleksibilitas dan meningkatkan rentang gerak dari waktu ke waktu," kata Brannigan. "Latihan harian membantu otot (dan otak) mengingat keadaan ini. Semakin banyak Anda melakukannya, semakin baik Anda melakukannya.

Memori otot itu nyata! Kami mengatakan bahwa peregangan secara konsisten adalah yang terbaik untuk membantu membangun fleksibilitas. Sepuluh menit sehari lebih baik dari satu jam seminggu sekali." Anda bisa membiasakannya dengan melakukan peregangan tepat setelah menyikat gigi atau tepat sebelum Anda merangkak ke tempat tidur di malam hari.

4. Melepaskan endorfin yang merangsang kebahagiaan

Sama seperti semua bentuk olahraga, peregangan melepaskan endorfin yang meningkatkan kebahagiaan. Pasangkan kegembiraan itu dengan ketenangan yang Anda dapatkan dari sistem saraf parasimpatis Anda, dan Anda akan mengalami penyegaran mental penuh hanya setelah 10 menit melakukan peregangan.

