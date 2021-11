Meghan Markle Tampil Bold dalam Balutan Gaun Merah Caroline Herrera

Pengeran Harry dan Meghan Markle, saat menghadiri Salute to Freedom Gala di Intrepid Sea, Air & Space Museum di Manhattan, New York City, 11 November 2021. Meghan Markle tampil menggunakan gaun merah tanpa lengan dari Carolina Herrera. REUTERS/Eduardo Munoz

TEMPO.CO, Jakarta - Meghan Markle tampil berani saat menghadiri gala Salute to Freedom di Intrepid Museum New York bersama suaminya, Pangeran Harry, Rabu, 10 November 2021. Duke of Sussex, yang bertugas di angkatan bersenjata Inggris selama 10 tahun, akan membagikan medali pada acara untuk menghormati anggota para veteran menjelang Hari Veteran di Amerika Serikat dan Hari Peringatan di Inggris.

Meghan Markle seolah menunjukkan bahwa warna merah cocok untuknya. Baik dengan gaun jubah elegan oleh Safiyaa untuk karpet merah kerajaan, atau setelan yang lebih kasual dan modern untuk kunjungan ke New York. Di acara ini dia menampilkan warna merah tua lainnya, gaun tanpa lengan dari Carolina Herrera dengan belahan kaki yang berani. Dipasangkan dengan slingback heels Giuseppe Zanotti yang serasi, beberapa gelang, dan updo yang elegan.

Sementara Pangeran Harry juga tampil bold untuk acara tersebut. Dia mengenakan setelan hitam klasik dan dasi kupu-kupu yang disematkan dengan empat medali dan salib untuk Knight Commander of Royal Victorian Order di sekitar lehernya. Keduanya menghiasi pakaian mereka dengan bunga poppy merah, simbol yang digunakan sejak tahun 1921 untuk memperingati anggota militer yang tewas dalam perang.

Pengeran Harry dan Meghan Markle, saat menghadiri Salute to Freedom Gala di Intrepid Sea, Air & Space Museum di Manhattan, New York City, 11 November 2021. REUTERS/Eduardo Munoz

Ketika seorang reporter di karpet merah bertanya kepada Meghan Markle apakah dia bangga dengan Pangeran Harry, dia berbalik dan berkata, "Saya selalu bangga padanya."

Pangeran Harry, yang bertugas di tentara Inggris selama 10 tahun, mempersembahkan Penghargaan Intrepid Valor perdana kepada lima anggota militer, veteran dan keluarga militer yang hidup dengan luka perang yang tak terlihat. Gala mengumpulkan uang untuk program pendidikan Intrepid untuk siswa dan program untuk mendukung veteran.

Mereka bekerja sama untuk acara tersebut dengan Jon Bon Jovi, yang sebelumnya berkolaborasi dengan Pangeran Harry untuk merilis lagu untuk Duke of Sussex's Invictus Games dan menerima Penghargaan Pencapaian Seumur Hidup Intrepid 2021 untuk karyanya sebagai Ketua Yayasan Jiwa Jon Bon Jovi. Ketua & CEO iHeartMedia Bob Pittman menerima Penghargaan Intrepid Salute 2021, yang menghargai pencapaian bisnis dan filantropi yang luar biasa.

Baca juga: Bicara Cuti Keluarga Berbayar, Meghan Markle Berpakaian Serba Hitam