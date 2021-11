Raih Fashion Icon di CFDA Awards, Gaya Serba Merah Zendaya Curi Perhatian

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Zendaya menjadi daftar salah satu penerima Fashion Icon Award yang diadakan oleh Council for Fashion Designers of America atau CFDA.

Zendaya menutup CFDA Fashion Awards 2021 pada Rabu, 10 November 2021 di restoran The Grill yang ikonik di New York, Amerika Serikat dengan gaya busana edgy yang menarik perhatian.

Zendaya mengenakan dua potong busana Vera Wang Haute Couture yang menampilkan atasan bra bandeau dan rok panjang lantai yang serasi dengan "pinggang gelembung." Untuk melengkapi penampilannya, dia mengenakan lebih dari 60 karat berlian Bulgari termasuk kalung tenis berkilau, gelang pernyataan, dan cincin berlapis.

Vera Wang bertemu dengan Zendaya saat menghadiri acara CFDA Awards 2021 di New York, 11 November 2021. REUTERS/Caitlin Ochs

Aktris berusia 25 tahun ini menerima penghargaan Fashion Icon dan menjadikannya penerima termuda yang pernah ada. Setelah mengumumkan berita tersebut bulan lalu, Council for Fashion Designers of America menjelaskan di Instagram bahwa perjalanan Zendaya ke superstar Fashion Icon terjadi dengan kecepatan supersonik.

"Berkali-kali, dia telah membuktikan bahwa dia tidak takut mengambil risiko, mulai dari bertaruh pada talenta baru seperti Peter Do hingga bekerja dengan rumah-rumah mapan seperti Valentino dan, seperti yang terjadi pada pemutaran perdana Dune di London tadi malam,” ujar Rick Owens.

Zendaya berpose saat menghadiri acara CFDA Awards 2021 di New York, 11 November 2021. Zendaya mengenakan crop top yang elegan, memasangkan bagian perut yang terbuka dengan rok berjenjang bergaya peplum yang menyerempet lantai. REUTERS/Caitlin Ochs

Penghargaan CFDA dari bintang Euphoria datang setelah tur pers Dune, di mana Zendaya dan lawan mainnya Timothée Chalamet memukau penggemar di seluruh dunia dengan penampilan karpet merah yang mereka lakukan. Pada bulan September, pasangan ini tiba di pemutaran perdana Festival Film Venesia dari remake sci-fi yang diakui secara kritis yang tampak seperti bangsawan Hollywood. Dalam beberapa menit setelah kedatangan karpet merah mereka, foto-foto rekan bintang dan teman-teman yang sedang tren menjadi viral.

