Blake Lively Mengecat Sepatu Manolo Blahnik Rp 14 Juta dengan Cat Kuku

TEMPO.CO, Jakarta - Blake Lively berkomitmen pada tampilan yang kohesif — bahkan jika itu berarti berpotensi merusak sepasang sepatu desainer. Aktris “Simple Favor” itu berbagi foto dirinya di sebuah acara untuk Betty Buzz, lini pencampur minuman barunya, di Empire State Building di New York City Selasa malam di Instagram Story-nya.

Melansir laman Page Six, istri aktor Ryan Reynolds itu tampaknya telah mengambil beberapa inspirasi dari Betty Boop dengan penampilannya yang serba merah. Meskipun ibu tiga anak itu menunjuk "Sex and The City" sebagai titik inspirasinya, menulis, "jika Carrie, Samantha, dan Charlotte punya bayi."

Lively mengenakan minidress Georges Chakra berhiaskan berlian dan dilengkapi dengan banyak perhiasan ruby yang serasi, bersama dengansepatu pump heels Manolo Blahnik yang ia sesuaikan dengan DIY-nya.

Dalam daftar permintaan maaf untuk malam itu, Lively mengungkapkan bahwa dia mengecat perhiasan putih di pompa "Hangisi" miliknya, yang dijual senilai USD 995 atau sekitar Rp 14,2 jutadengan cat kuku merah untuk efek monokromatik, beberapa saat sebelum dia berjalan keluar pintu. “Layak ya??” ujarnya.

Lively juga meminta maaf kepada Max Mara karena mengikat mantelnya seperti dirinya adalah Golden Girls ke-5, dan pada warna pink. "Karena menggunakanmu untuk menipu warna merah," ujarnya.

Aktris 34 tahun itu selalu senang mengolok-olok gayanya sendiri; dia pernah mem-Photoshop sepasang sepatu ke kakinya untuk sebuah posting Instagram, dan membiarkan anak perempuannya yang berusia 4 tahun menata dirinya dalam beberapa pakaian yang dipertanyakan.

Teman-teman selebriti seperti Gigi Hadid dan Gal Gadot tampaknya tidak keberatan dengan kecerobohan fashion Lively, dengan komentar sebelumnya, "Gooorrrggggg" di posting Instagram-nya.

Sementara itu, Lively berbicara secara eksklusif tentang mixer berkilau non-alkohol barunya, dan bagaimana dia terkejut dengan penerimaan mereka. "Saya sangat bangga dengan [Betty Buzz] dan sangat keren dan luar biasa melihat tanggapan orang-orang terhadapnya," kata Blake Lively kepada PEOPLE. "Sangat menyenangkan melihat semua non-peminum yang keluar dan berkata 'terima kasih.'"

