Pentingnya Bahasa Cinta Perkuat Hubungan dengan Pasangan, Teman hingga Keluarga

TEMPO.CO, Jakarta - Setiap orang ingin orang-orang dalam hidupnya, pasangan atau teman tahu bagaimana memperlakukan Anda. Begitu juga sebaliknya, akan sama hebatnya jika tahu persis bagaimana membuat seseorang yang Anda sayangi tersenyum dan merasa bahagia. Selama 30 tahun terakhir, sebenarnya ada alat yang tersedia untuk membantu siapa pun memiliki kemampuan ini, yaitu melalui bahasa cinta.

Gray Chapman, seorang konselor keluarga dan pembicara dengan gelar di bidang antropologi dan pendidikan orang dewasa memaparkan bahasa cinta dalam buku The 5 Love Languages. Pada dasarnya bahasa cinta merupakan peta jalan manusia tentang bagaimana membuat semua orang dalam hidup Anda merasa baik, dicintai, dan dihargai, termasuk diri Anda sendiri. Sistem ini dipecah menjadi istilah sederhana cara kita semua merasakan cinta dan penghargaan dan apa yang dibutuhkan individu untuk memberikan perasaan tersebut. Menurut sistem Chapman and the Love Languages, ada lima cara berbeda yang dialami orang tentang cinta, yaitu:

1. Tindakan Pelayanan: melakukan hal-hal yang bermanfaat

2. Kata-kata Peneguhan: mengatakan hal-hal yang mendukung

3. Waktu Berkualitas: menghabiskan waktu yang berarti

4. Sentuhan Fisik: berbagi kedekatan fisik dan keintiman

5. Menerima Hadiah: memberi atau menerima hadiah yang bijaksana

Semua jenis cinta ini dirasakan oleh semua orang. Yang mengatakan, setiap orang memiliki cara utama untuk menerima cinta dan mengekspresikannya kepada orang lain, sesuatu yang terasa paling naluriah dan bermanfaat, menurut Chapman. Ini disebut "bahasa cinta utama" Anda. Semakin Anda menyadari bagaimana Anda mencintai orang-orang dalam hidup Anda dan bagaimana Anda benar-benar jatuh cinta, semakin mudah untuk mendapatkan dan memberikan cinta.

Berikut adalah 5 Bahasa Cinta yang harus Anda ketahui, seperti dilansir dari laman Shape

1. Tindakan Pelayanan

Orang yang mencantumkan tindakan pelayanan sebagai bahasa cinta utama mereka adalah seseorang yang benar-benar percaya bahwa tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Misalnya, memberikan tindakan pelayanan mungkin mengisi bensin mobil mereka, memasak makanan, menjalankan tugas untuk mereka jika mereka terlalu sibuk. Atau, di sisi lain, melakukan hal-hal ini untuk Anda. Jika ini adalah bahasa cinta yang penting bagi Anda, semua hal ini mungkin membuat Anda merasa dicintai atau seperti Anda mengungkapkan cinta Anda kepada orang lain.

2. Kata-kata Penegasan

Orang yang mencantumkan kata-kata penegasan sebagai bahasa cinta utama mereka hampir kebalikan dari mereka yang mencantumkan tindakan pelayanan, mereka lebih menghargai kata-kata daripada tindakan. Apa yang mereka katakan dan apa yang orang lain katakan kepada mereka adalah tanda cinta dan penghargaan. Umumnya, orang ini menginginkan dan memberikan pujian verbal, seperti:

"Kamu sangat pandai merapihkan barang-barang.""Kamu selalu tahu persis apa yang harus dikatakan padaku.""Aku sangat suka pakaian yang kamu kenakan."Taburkan beberapa di antaranya setiap hari dan orang-orang di sekitar Anda yang bahasa cintanya adalah kata-kata penegasan akan bersemangat selama berhari-hari. Di sisi lain, ketika kata-kata seperti ini tidak diucapkan, mereka mungkin merasa kekurangan cinta.

3. Menghabiskan Waktu Bersama

Orang yang mencantumkan kata-kata penegasan sebagai bahasa cinta utama mereka menginginkan perhatian total Anda yang tidak terbagi, tanpa gangguan. Ini bukan tentang apa yang Anda lakukan selama waktu bersama, tetapi tentang apakah itu waktu berkualitas atau tidak.

Misalnya, menonton TV bersama. Agar menjadi waktu yang berkualitas, mereka perlu dipeluk, terhubung, dan dilihat saat menonton film. Duduk di sana menatap TV tanpa tujuan sambil melihat Instagram secara bersamaan akan membuat orang ini merasa tidak dicintai dan tidak dihargai. Orang yang memiliki bahasa cinta dengan menghabiskan waktu bersama sangat menghargai waktu mereka saat bersama Anda.

4. Sentuhan Fisik

Orang yang menunjukkan sentuhan fisik sebagai bahasa cinta utama mereka suka menyentuh dan disentuh, tidak selalu tentang seksual. Misalnya, sentuhan fisik dapat mencakup pelukan, berpegangan tangan, lengan melingkari bahu, bermain dengan rambut, berpelukan, berciuman. Ini semua adalah bentuk sentuhan yang akan membuat mereka merasa dicintai dan dihargai. Jika sentuhan tidak diberikan kepada mereka atau dihargai ketika mereka memberikannya, mereka mungkin merasa terputus atau diabaikan dalam hubungan.

5. Menerima Hadiah

Orang yang menerima hadiah sebagai bahasa cinta utama mereka suka menerima hadiah yang bermakna atau bijaksana untuk merasa dicintai dan dihargai. Jangan khawatir: Ini tidak berarti bahwa Anda atau orang-orang di sekitar Anda materialistis. Itu menunjukkan bahwa di suatu tempat dalam hidup Anda belajar bahwa ketika seseorang memberi kepada orang lain, itu adalah cara yang bagus untuk mengekspresikan cinta.

Baca juga: Bahasa Tubuh Penuh Cinta Kate Middleton Pangeran William di Anniversary Ke-10

YINOLA CRISSY ELENROSE HADRIAN

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.