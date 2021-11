Gaya Feminin Edgy Song Hye Kyo saat Jumpa Pers Now, We Are Breaking Up

Song Hye Kyo saat jumpa pers pemutaran perdana Now, We Are Breaking Up, 11 Agusus 2021. Instagram.com/@nowwearebreakingup_official

TEMPO.CO, Jakarta - Jelang pemutaran perdana drama Korea Now, We Are Breaking Up, Song Hye Kyo mengunggah foto dirinya dan Jang Ki Yong, lawan mainnya dalam drama itu. Foto yang diunggah di Instagram Story-nya merupakan foto saat mereka menghadiri jumpa pers yang digelar pada 11 Agustus 2021, sebelum Jang Ki Yong menjalani wajib militer. Aktor 29 tahun itu mulai wajib militer pada 23 Agustus 2021.

Dalam foto yang diunggah Song Hye Kyo, mantan istri aktor Song Joong Ki itu, terlihat femini edgy mengenakan Taupe Viscose Playsuit dari koleksi Self Potrait, menurut keterangan unggahan Instagram, Allkfashion. Trench coat dress dengan aksen belt dan aksen renda di bagian bawah itu memberi kesan elegan dan seksi.

Song Hye Kyo saat jumpa pers pemutaran perdana Now, We Are Breaking Up, 11 Agusus 2021. Instagram.com/@nowwearebreakingup_official

Aktris 39 tahun itu melengkapi penampilannya dengan high heels platform berwarna senada. Sedangkan tatanan rambutnya diikat rendah dan poninya membingkai wajah tirusnya. Sementara Jang Ki Yong mengenakan setelan jaket dan celana panjang hitam.

Dalam drama Now, We Are Breaking Up, Song Hye Kyo akan berperan sebagai Ha Young Eun, seorang perancang busana yang realis tegas, sementara Jang Ki Yong akan berperan sebagai Yoon Jae Guk, seorang fotografer lepas cerdas yang berubah pikiran tentang cinta.

Song Hye Kyo dan Jang Ki Yong saat jumpa pers pemutaran perdana Now, We Are Breaking Up, 11 Agusus 2021. Instagram.com/@nowwearebreakingup_official

Dia memiliki alasan khusus memilih drama romansa lain setelah “Encounter." “Saya memiliki harapan untuk diri saya sendiri dan berharap Song Hye Kyo melakukan drama roman di usia 40-an akan berbeda dari usia 30-an" ujarnya, seperti dilansir dari laman Soompi. Beberapa orang mengkritik saya karena melakukan drama romansa lain, tetapi setelah menyelesaikan drama seperti ini, saya tidak menyesal. Tidak peduli apa yang orang katakan, saya pikir saya melakukan pekerjaan yang sangat baik untuk memilih 'Now, We Are Breaking Up' pada titik ini dalam hidup saya."

Selain Song Hye Kyo dan Jang Ki Yong, drama Now, We Are Breaking Up juga diperankan oleh Sehun EXo sebagai Hwang Chi Hyung, karyawan baru perusahaan fashion dan Yura Girl's Day sebagai Hye Rin, seorang selebriti populer yang telah mendapatkan pengikut media sosial besar-besaran melalui kombinasi kecantikan alami dan kerja keras yang luar biasa.

Baca juga: Song Hye Kyo Kaget Kerja di Industri Fashion dalam Now, We Are Breaking Up

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.