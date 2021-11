Tips Tampil Eye Catching saat Kembali Bekerja di Kantor

TEMPO.CO, Jakarta - Seiring penurunan level Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM, aktivitas perkantoran mulai berangsur normal. Beberapa orang mulai kembali bekerja di kantor usai berkutat dengan banyaknya virtual meeting selama hampir 2 tahun terakhir. Namun tanpa disadari, rutinitas Work From Home memberikan banyak perubahan salah satunya pada perubahan pada kulit wajah, seperti kerutan mata, wajah yang tidak segar, jerawat, bahkan yang terburuknya adalah breakout.

Y.O.U Beauty merangkum beberapa tips untuk meningkatkan penampilanmu agar tampil eye catching saat kembali beraktivitas di kantor, dalam keterangan resminya.

1. Maksimalkan Perawatan Kulit Wajah

Y.O.U Biomecera Advanced Booster Serum. (dok. Y.O.U)

Permasalahan kulit wajah yang timbul, seperti jerawat meradang, kusam, kulit kemerahan, penuaan dini, dan kering bisa disebabkan oleh rusaknya skin barrier atau lapisan kulit terluar yang bertugas untuk melindungi kulit kita. Untuk mengatasinya, gunakan serum untuk mencegah terjadinya masalah kulit akibat skin barrier yang melemah, rusak, dan dehidrasi dengan cara merangsang aktivasi kulit bioteknologi tinggi untuk membantu melindungi penghalang kelembaban kulit, menetralisir radikal bebas, dan meremajakan kulit. Serta, membantu menyeimbangkan mikrobioma pada kulit, meremajakan kulit, dan memperkuat system perlindungan sehingga kulit kita menjadi lebih terhidrasi, lembut, dan tampak bercahaya secara alami.



Y.O.U Golden Age Refining Serum. dok. Y.O.U

Anda bisa memadupadankan Y.O.U Biomecera Advanced Booster Serum dengan Y.O.U Golden Age Refining Serum untuk membantu memperlambat proses penuaan dini karena diformulasikan dengan Ekstrak Buah Delima dan Hyaluronic Acid yang bekerja untuk menjaga keseimbangan minyak dan air dalam kulit. Kombinasi bahan-bahan tersebut mampu membantu kamu menyamarkan garis halus dan kerutan. Menurut hasil survei dari Home Tester Club, World Biggest Grocery Review Platform, produk ini berhasil dinobatkan sebagai Produk Favoritnya Anti-Aging Serum di Indonesia.

2. Aplikasikan makeup yang beda

Prilly Latuconsina dan Y.O.U 24h Noutriwear+ Velvet Liquid Foundation. (dok. Y.O.U)

Berikan tampilan makeup yang berbeda! Anda bisa bereksperimen dengan tampilan makeup yang berbeda dari biasanya, misalnya biasanya kamu menggunakan natural makeup, pilihan makeup bold look bisa menjadi alternatif untuk memberikan kesan yang berbeda dalam keseharian kamu. Untuk mendapatkan bold makeup look yang sempurna, kamu membutuhkan complexion yang dapat menyamarkan kekurangan pada wajah seperti Y.O.U 24h Noutriwear+ Velvet Liquid Foundation, dan gunakan jari untuk mendapatkan hasil lebih natural. Ada 5 warna dengan tekstur ringan, mengandung SPF dan PA+++, dan Formula 24 Hours Litestay™ yang memberikan kualitas coverage tahan lama hingga 24 jam.

Baca juga: Tren Merias Wajah dengan Spons Makeup Beku, Apa Manfaatnya?