Chrissy Teigen Pakai Sari dan Lehenga Rayakan Diwali bersama Priyanka Chopra

TEMPO.CO, Jakarta - Chrissy Teigen tampil beda untuk menghadiri pesta Diwali yang digelar Priyanka Chopra dan Nick Jonas di Los Angeles, Amerika Serikat. Model dan pembawa acara televisi ini mengenakan sari indah.

Wanita berusia 35 tahun itu mengunggah penampilannya di Instagram. Dia memilih dua tampilan yang berbeda untuk Diwali tahun ini. Pertama, kain sari dari label fashion India Papa Don't Preach by Shubhika.

Chrissy mempercantik penampilannya dengan aksesori khas India mang tika dan menata rambutnya dengan belahan tengah yang ramping. Selain itu, dia melengkapi keindahan khas India dengan perhiasan gelang dan anting-anting. Ibu dua anak ini juga membawa tas fuchsia kecil.

"Liburan yang indah. Selamat merayakan Diwali!!!" tulis dia di keterangan.

Tampilannya sama-sama elegan dan sensual. Dia berpose bersama suaminya John Legend, yang tampak necis dalam balutan bandhgala hitam.

Selanjutnya, perempuan berdarah Amerika - Thailand itu mengganti tampilannya dengan dengan lehenga pink peachy dan champagne yang penuh dengan payet. Roknya yang serasi dihiasi belahan tinggi paha. Ia memadukannya dengan blus tanpa lengan dan menyempurnakan penampilannya dengan dupatta selendang lebar yang disampirkan seperti sari. Tampilan lehenga ini juga dari desainer yang sama.

Serasi dengan pakaiannya, Chrissy merias diri dengan makeup ala perempuan India. Dia memilih smoky eyes, dengan kontur tajam dan pipi merona.

Diwali adalah festival cahaya dan salah satu festival besar yang dirayakan oleh umat Hindu, Jain, Sikh dan beberapa umat Buddha di India. Perayaan ini berlangsung selama lima hari untuk melambangkan 'kemenangan cahaya atas kegelapan, kebaikan atas kejahatan, dan pengetahuan atas kebodohan'. Perayaan dimulai dengan menyalakan lampu minyak tanah kecil untuk menandai kemenangan cahaya atas kegelapan.

Chrissy Teigen eksis di media sosial setelah beberapa waktu lalu vakum karena tuduhan bullying terhadap seorang model beberapa tahun lalu. Kini dia sibuk mempromosikan buku masak barunya, Cravings: All Together: Recipes to Love.

DAILY MAIL | TIMES OF INDIA

