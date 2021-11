Rok Tulle Ikonik Carrie Bradshaw di Sex and The City Akan Dilelang untuk Amal

TEMPO.CO, Jakarta - Jika Anda pernah ingin mendapatkan tutu Sex and the City yang ikonik dari Carrie Bradshaw, sekarang mungkin kesempatan Anda. Pakaian pink klasik dengan rok tulle, yang dikenakan oleh Sarah Jessica Parker dalam kredit pembuka serial hit HBO, akan dilelang pada penggalangan dana Fashion for Action tahunan Housing Works minggu depan.

Mantan perancang kostum pertunjukan Patricia Field menyumbangkan tampilan yang terinspirasi balet ke organisasi nirlaba Kota New York untuk membantu memajukan misinya mengadvokasi dan mendukung mereka yang terkena dampak HIV/AIDS dan tunawisma.

Bersamaan dengan sumbangan Field, penggalangan dana — yang akan dimulai pada 10 November 2021 di lokasi unggulan Housing Works di Manhattan — juga akan menampilkan sumbangan dari perancang busana Betsey Johnson, aktris nominasi Academy Award Chloë Sevigny dan ikon gaya selebriti lainnya.

Manfaatnya akan berlangsung selama empat hari dan menampilkan karya-karya yang disumbangkan dari perancang busana premier seperti Dolce & Gabbana dan Stella McCartney dengan potongan harga hingga 80 persen.

Pada bulan September, perancang kostum Field mengungkapkan kepada People, bahwa dia tidak akan kembali untuk kebangkitan Sex and the City yang sangat dinanti, mencatat bahwa dia tidak memiliki penyesalan atau perasaan sedih setelah menjadi bagian dari enam musim sukses SATC dan dua film spin-off.

Molly Rogers akan mengambil alih peran sebagai desainer kostum di lokasi syuting And Just Like That.... Field dengan anggun menyerahkan tongkat estafet kepada penggantinya setelah dia mengakui jadwalnya berantakan saat syuting serial sukses Netflix, Emily in Paris musim kedua.

"Sudah waktunya untuk bersinar," Field, 79, mengatakan kepada People tentang Rogers yang bekerja bersama Field di Sex and the City sejak hari pertama. "Saya senang karena ini adalah kesempatannya untuk menunjukkan namanya di luar sana."

Jika Anda tidak tertarik dengan rok tulle Carrie Bradshow, para penggemar akan segera memiliki kesempatan untuk memesan penginapan di apartemen ikonik fashionista di New York. Untuk menghormati And Just Like That.... yang dijadwalkan tayang perdana pada bulan Desember, Sarah Jessica Parker telah bermitra dengan Airbnb dan Warner Bros, menawarkan rekreasi apartemen terkenal karakternya di Upper East Side.

"@Airbnb telah membuat ulang apartemen Carry Bradshaw di Sex and the City. Dan saya bermitra dengan mereka untuk menawarkan tamu yang beruntung menginap semalam. Sangat menyenangkan berada di ruang yang begitu akrab, dan kami pikir Anda akan menyukai pengingat Carrie yang akan Anda temukan tersebar di mana-mana. Jadi lihat apa yang tergantung di lemari itu, coba tulis sedikit, dan benar-benar memiliki Cosmo. Kunjungi @Airbnb untuk semua detailnya," tulis Parker di Instagram-nya.

