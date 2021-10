Khloe Kardashian Positif Covid-19 Lagi, Gejala Lebih Ringan setelah Divakasinasi

TEMPO.CO, Jakarta - Khloe Kardashian dan putrinya yang berusia 3 tahun, True Thompson, didiagnosis positif Covid-19. Bintang reality show Keeping Up with The Kardashians itu mengumumkannya melalui Twitter pada Jumat, 29 Oktober 2021. Beda dengan sebelumnya, kali ini dia merasa baik-baik saja dengan gejala yang lebih ringan.

"Hai teman-teman, saya ingin memberi tahu True dan saya dinyatakan positif Covid. Saya harus membatalkan beberapa janji dan saya minta maaf tidak bisa mewujudkannya. Untungnya saya sudah divaksinasi sehingga semuanya akan baik-baik saja," tulis dia dalam pengumumannya.

"Kami akan berada di sini dalam karantina dan mengikuti pedoman saat ini," tambahnya, menulis di unggahan lain. "Aman semuanya."

Perempuan berusia 37 tahun itu sebelumnya dinyatakan positif Covid-19 pada Maret 2020. Diagnosis dan reaksi keluarganya terungkap pada serial reality Keeping Up with the Kardashians musim sebelumnya.

Dia juga menceritakan pengalamannya positif Covid-19 dengan gejala yang cukup mengkhawatirkan kepada Ellen DeGeneres. "Itu sangat menakutkan," kata Kardashian Oktober lalu tentang pertarungannya dengan virus corona. "Maksud saya, itu masih menakutkan, tetapi terutama ketika seluruh dunia ditutup dan kami tidak memiliki informasi apa pun atau informasi yang berubah setiap hari."

Bagian paling menantangnya saat itu adalah terpisah dari putrinya yang berusia 2 tahun.

"Saya dikarantina di kamar selama 16 hari. Kami harus menunggu sampai hasil tes negatif agar saya bisa keluar, dan itu adalah bagian tersulit," kenang ibu satu anak itu. "Saya tidak peduli betapa indahnya tempat yang kamu miliki, terpisah dari anakmu selama itu, karena aku tidak bisa berada di dekat putriku, itu adalah hal yang paling menyayat hati."

Kardashian mengklarifikasi bahwa dia telah mendapat vaksinasi Covid-19, yang berarti dia mengalami breakthrough infection atau infeksi virus pada orang yang telah divaksinasi.

Breakthrough infection seperti Khloe Kardashian mungkinkan karena vaksin tidak 100 persen efektif dalam mencegah infeksi. Namun, orang yang divaksinasi yang dites positif kemungkinan tidak akan menunjukkan gejala atau mengalami penyakit yang jauh lebih ringan daripada jika mereka tidak divaksinasi. Mayoritas kematian akibat Covid-19, sekitar 98 hingga 99 persen, terjadi pada orang yang tidak divaksinasi.

