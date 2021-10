Katy Perry Ubah Perspektif Tentang Kehidupan Ketenaran Setelah Jadi Ibu

Katy Perry berpose saat menghadiri Academy Museum of Motion Pictures Gala di Los Angeles, California, AS, 25 September 2021. Katy Perry hadir mengenakan gaun latex hitam. REUTERS/Mario Anzuoni

TEMPO.CO, Jakarta - Katy Perry memiliki katalog lagu-lagu yang menduduki puncak tangga lagu, residensi Las Vegas di cakrawala dan kursi eksklusif di meja juri American Idol, tetapi ikon pop itu mengatakan perannya yang paling berharga adalah menjadi seorang ibu.

Perry menceritakan tentang menjadi pengalamannya menjadi ibu. Dia berbagi bahwa seluruh perspektifnya tentang kehidupan dan ketenaran berubah ketika dia dan tunangannya Orlando Bloom menyambut putri mereka Daisy Dove Bloom, yang sekarang berusia 14 bulan.

"Ini adalah yang terbaik di dunia. Ini adalah pengubah permainan," ujar penyanyi 37 tahun itu, mengatakan kepada People. "Hatiku sangat penuh, akhirnya."

Perry mengatakan dia sekarang memprioritaskan untuk hadir dan memastikan untuk mengukir waktu untuk dihabiskan bersama putrinya ketika dia tidak bekerja. "Satu atau dua jam hanya duduk, bermain, berpura-pura dan mengadakan pesta teh - itu memberi kembali begitu banyak untuk melihat imajinasi mereka menjadi hidup, dan untuk meletakkan telepon dan menekan jeda," katanya. "Itu membuatku sagat bahagia."

Saat ini, Perry dan keluarganya memasuki semangat liburan lebih awal, berkat peran utamanya dalam kampanye liburan 2021 Gap. Untuk iklan baru itu, Perry mengcover lagu The Beatles "All You Need Is Love," merilis single di Spotify untuk mengumpulkan uang untuk amal Baby2Baby.

"Anda tidak ingin mengacaukan lagu Beatles. Setelah Anda menayangkannya di streaming, itu hanya ada selamanya, jadi saya meluangkan waktu untuk itu," dia berbagi tentang proyek tersebut. "Itu masuk dalam daftar momen saya."

Tidak mengherankan, musik selalu diputar di rumah tangga Perry-Bloom. "Kami benar-benar menyukai Bill Withers di sini. Kami memulai setiap pagi dengan "Lovely Day," dan itu benar-benar menentukan nadanya, "kata Perry. "Sekarang lagu kedua adalah "All You Need Is Love." Itu hanya hal yang menyenangkan, dan itu tak ternilai harganya."

Adapun rencana mereka untuk musim liburan yang akan datang, Katy Perry tidak sabar untuk mengalami keajaiban Natal bersama gadis kecilnya. "Pada tanggal 25, saya bisa menjadi tuan rumah semua orang. Saya bertanggung jawab atas hari besar, yang benar-benar menyenangkan. Daisy masih sangat muda untuk Natal pertamanya, tapi sekarang dia jauh lebih sadar. Tradisi baru dimulai tahun ini. Akan menyenangkan melihatnya melalui mata Daisy. Ini seperti setiap hal kecil menjadi hidup sekali lagi ketika Anda memiliki anak."

