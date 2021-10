Kylie Jenner Dituduh Melakukan Blackfishing Setelah Tampil dengan Kulit Gelap

TEMPO.CO, Jakarta - Kylie Jenner dituduh melakukan blackfishing setelah memamerkan warna kulit tan yang lebih gelap di Instagram Story pada Ahad, 24 Oktober 2021. Bintang "Keeping Up With the Kardashians" itu pun mendapat reaksi keras dari penggemar di media sosial.

“Tidak ada yang berbicara tentang blackfishing kylie ya ….” salah satu pengguna menulis di Twiiter tak lama setelah unggahan itu.

Yang lain menambahkan, "Jelas dia berusaha terlihat hitam."

"Saya kira itu Beyonce pada pandangan pertama," kata yang lain. "KENAPA WARNA KULITNYA SEPERTI ITU?" yang lain menambahkan.

“Brownnn skiiinnnn guurrlllllllll,” seseorang mentweet di samping foto Rachel Dolezal, mantan aktivis yang mengaku berkulit hitam meskipun dilahirkan dari orang tua kulit putih.

Pada Agustus, Jenner menerima tuduhan serupa tentang blackfishing, dia dengan cepat mengedit keterangan di bawah salah satu selfie-nya dari "gadis berkulit coklat" menjadi "gadis bermata coklat."

Jenner kemudian membantah klaim keterangan tersebut, menyebut gambar-gambar itu direkayasa.

Blackfishing merupakan istilah modern yang menggambarkan seseorang yang berpura-pura menjadi orang hitam di media sosial dengan mengubah penampilan mereka menggunakan riasan, pengeditan, atau bahkan operasi. Selain penampilan, pelaku blackfishing biasanya mengadopsi karakteristik yang biasanya dikaitkan dengan wanita kulit berwarna.

Blackfishing pertama kali pada 2018. Istilah ini menjadi terkenal setelah sebuah posting yang menyebut jumlah 'mengkhawatirkan' dari 'gadis kulit putih yang bercosplay sebagai wanita kulit hitam di Instagram' disukai hampir 50.000 kali di Twitter.

Kakak perempuan Kylie, Kim dan Khloe Kardashian, telah dituduh mengkooptasi budaya hitam dengan menggelapkan kulit mereka atau mengenakan gaya rambut tradisional hitam seperti kepang beberapa kali di masa lalu.

Yang lain membandingkan penampilan baru Kylie Jenner dengan penyanyi Inggris Jesy Nelson, yang baru-baru ini menghadapi tuduhan melakukan blackfishing dalam video musik solo debutnya untuk Boyz yang menampilkan rapper Nicki Minaj.

