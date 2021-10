Jennifer Aniston Tunjukkan Gaya Rambut Ikoniknya dari Poni Hingga Layer

TEMPO.CO, Jakarta - Jennifer Aniston menunjukkan perubahan gaya rambut dalam setiap peran yang dia mainkan di layar kaca maupun layar lebar. Salah satu gaya khasnya adalah warna blonde yang memikat.

"Pilih pemainmu, edisi rambut,” tulis aktris berusia 52 tahun itu dalam keterangan postingan Instagram Kamis, 21 Oktobe 2021, seperti dilansir dari laman Us Weekly. Dalam tayangan slide, dia merinci gaya rambut terbaiknya selama bertahun-tahun.

Tentu saja ada kepang kuncir dan topi baseball yang terlihat dari awal, 1000 persen jadi inspirasi setiap siswa sekolah menengah pada saat itu. Dia tampil dengan warna rambut madu dari film Marley and Me sekitar tahun 2008 dan bahkan melihat sekilas gaya berambut cokelat alami yang dia tunjukkan di tahun 90-an.

Aniston bahkan mengingatkan 38,1 juta pengikutnya bahwa dia bisa membuat poni seperti siapa pun. Dari poninya yang lebih tebal dan lebih berat di Dumplin '2018 hingga poni panjang berlapis yang dia miliki saat syuting Just Go With It, aman untuk mengatakan bahwa alumni Friends ini terlihat sangat luar biasa dalam hampir semua hal.

Tentu saja, dia harus memasukkan potongan rambut Rachel yang ikonik dalam tayangan slide ini. Karena tampilan uber-layered adalah potongan paling populer sepanjang masa.

Love for the look, yang pertama kali diluncurkan Aniston pada tahun 1995, sangat banyak dikomentari, karena mayoritas penggemarnya menekankan bahwa itu adalah favorit mereka sepanjang masa.

"Rachel selamanya dan selalu," tulis seorang pengguna, sementara yang lain menambahkan: "Rachel, tentu saja." Orang lain berkata, “Kami percaya pada Rachel Green Supremacy.”

Yang lain menganggap tugas itu terlalu berlebihan — termasuk Rita Wilson, yang menulis, “Jangan membuat kami memilih!!!” Penata rambut Justin Anderson menimpali, "Semuanya luar biasa, tapi agak mengecewakan karena tidak ada opsi Along Came Polly." Dalam film 2004 itu, Aniston mengguncang dengan rambut blonde acak yang sering ditahan dengan klip kupu-kupu.

Penghargaan untuk rambut masa lalu ini cukup tepat waktu mengingat Jennifer Aniston meluncurkan merek perawatan rambutnya sendiri, Lolavie, pada bulan September.

