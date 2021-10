Frekuensi Mengganti Sarung Bantal yang Disarankan Dokter Kulit

TEMPO.CO, Jakarta - Seberapa sering Anda mengganti dan mencuci seprai serta sarung bantal? Ada yang seminggu sekali, dua minggu sekali, atau bahkan sebulan sekali. Dan jika menurut Anda mencuci seprai sekali seminggu—yang menurut dokter kulit Hadley King, adalah frekuensi yang direkomendasikan oleh American Academy of Dermatology—adalah tindakan agresif, ternyata mencuci sarung bantal sebaiknya dilakukan cukup sering.

Dr. King mengatakan Anda harus menggantinya sekitar dua hingga tiga kali seminggu. "Ketika Anda naik ke tempat tidur, Anda mencemari seprai Anda dengan sel kulit mati (sekitar 50 juta per hari), keringat, riasan, losion, rambut, dan apa pun yang Anda ambil di siang hari, dari serbuk sari dan bulu hewan peliharaan hingga jamur jamur dan partikel kotoran menjadi bakteri dan partikel virus juga," kata Dr. King, seperti dilansir dari laman Well and Good.

Ilustrasi seprai dan bantal tidur

Selain itu, Dr. King menambahkan sel kulit mati dan keringat menyediakan makanan untuk tungau debu, menarik mereka ke tempat tidur Anda dan membantu mereka berkembang biak. Setelah tungau debu memakan semua barang kotor yang Anda bawa ke tempat tidur Anda, mereka akan buang air besar, yang menjijikkan dan memperburuk alergi dan asma.

Keringat dan minyak Anda juga merupakan tempat berkembang biaknya bakteri dan ragi. Hal ini meningkatkan risiko iritasi dan infeksi kulit, dan juga dapat menyebabkan jerawat jika Anda memiliki kulit yang rawan jerawat, kata Dr. Hadley. Paling lama dia akan pergi tanpa mengganti sarung bantalnya adalah seminggu—tapi itu hanya jika wajah, kulit, dan rambutnya dibersihkan setiap malam sebelum tidur, dan dia tidak mengalami alergi, infeksi kulit, atau radang kulit.

