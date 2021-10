Petenis Emma Raducanu Terpilih Sebagai Duta Baru Dior

TEMPO.CO, Jakarta - Bintang tenis Emma Raducanu, terpilih sebagai duta terbaru untuk Dior pada Selasa, 19 Oktober, 2021. Remaja 18 tahun itu dan akan menjadi wajah dari merek perawatan kulit dan rias wajah, yang diawasi oleh direktur kreatif dan gambar Peter Philips, serta koleksi pakaian wanita, yang dipelopori oleh direktur kreatif Maria Grazia Chiuri.

“Sangat bersemangat untuk bergabung dengan rumah ikonik ini,” tulis sang bintang melalui Instagram Stories setelah pengumuman tersebut, seperti dilansir dari laman US Weekly. “Terima kasih Dior.”

Pengumuman ini mengikuti momen karpet merah Raducanu yang menakjubkan di pemutaran perdana No Time to Die awal bulan ini. Untuk acara yang dihadiri oleh Kate Middleton, Pangeran William dan Ana de Armas itu, bintang tenis itu tampil memukau dengan gaun one-shoulder metalik Dior.

“Mampu mengenakan gaun seperti itu yang dibuat dengan semua keajaiban di studio Dior adalah pengalaman yang benar-benar unik,” katanya kepada Vogue UK. “Sulaman yang mendetail sangat luar biasa dan saya merasa sangat terhormat untuk menghadiri pemutaran perdana film pertama saya di dalamnya.”

Pengalaman Raducanu bekerja dengan rumah mode untuk acara tersebut adalah sebagian yang memengaruhinya untuk menjadi dan duta merek couture. “Karya Maria Grazia memberdayakan perempuan untuk merasa percaya diri dalam potongan Dior yang ikonik, yang menurut saya sangat unik,” jelasnya. “Ketulusan pendekatannya dan cara dia mengubah pertunjukan menjadi acara kolektif dan bermakna tidak diragukan lagi memengaruhi saya dalam pilihan saya.”

Ini telah menjadi tahun yang besar bagi atlet di industri fashion. Dia tidak hanya mendapatkan kemitraan besar dengan Dior, tetapi dia juga membuat debut Met Gala-nya, yang kebetulan berlipat ganda sebagai acara karpet merah pertamanya.

Juara AS Terbuka itu tiba di malam terbesar fesyen yang bertema, “In America: A Lexicon of Fashion,” dengan mengenakan set print dari Chanel. Busana tiga potong memamerkan sedikit perut dan dihiasi dengan sabuk mutiara. Raducanu memasangkan tampilan dengan sepatu bot hitam paten dan berlian dari Tiffany & Co.

Emma Raducanu juga melakukan pemotretan dengan Vogue Inggris. Dia menukar set tenisnya dengan pakaian dari Valentino, Alexander McQueen, Gucci dan banyak lagi. Namun, dia tetap memakai sepatu Nike-nya untuk sebagian besar pemotretan!

