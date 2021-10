4 Manfaat Minum Air Lemon Rebus dan Cara Membuatnya

TEMPO.CO, Jakarta - Air lemon yang menyegarkan adalah salah satu minuman paling populer di seluruh dunia karena berbagai alasan. Tidak hanya enak dan menghidrasi tetapi juga bermanfaat untuk kesehatan Anda. Minum air lemon untuk tujuan kesehatan sebenarnya telah menjadi hal yang populer dalam beberapa dekade terakhir. Anda dapat menyiapkan segelas air lemon sederhana dengan lebih dari sepuluh cara berbeda dengan bereksperimen dengan bahan-bahannya. Masing-masing dari mereka akan sama-sama sehat dan lezat.

Lemon, salah satu dari dua bahan utama minuman ini adalah sumber yang kaya vitamin C. Jus satu lemon menyediakan sekitar 21 persen dari nilai harian seseorang. Selain itu, buah sitrat kaya akan flavonoid, senyawa dengan sifat melawan penyakit yang kuat. Minuman ini rendah lemak, karbohidrat, gula, tetapi mengandung beberapa vitamin dan mineral, termasuk potasium, folat, dan vitamin B.

Nilai gizi dari setiap gelas air lemon bervariasi tergantung pada seberapa banyak jus lemon yang diperas di dalamnya dan bahan-bahan lain yang ditambahkan ke dalamnya. Sesuai pedoman diet, wanita yang lebih tua dari 19 tahun harus mengonsumsi 75 mg vitamin C dan untuk pria yang lebih tua dari 19 tahun adalah 90 mg per hari. Mereka yang merokok membutuhkan lebih banyak vitamin C per hari daripada mereka yang tidak.

Berbicara tentang air lemon yang direbus secara khusus, masih belum banyak penelitian ilmiah yang dilakukan yang dapat membantu kita memahami jika merebus mengubah kandungan nutrisinya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa merebus sebenarnya dapat mengurangi jumlah nutrisi dalam minuman. Namun meminum lemon rebus dikatakan sangat bermanfaat bagi kesehatan. Beberapa manfaat kesehatan dari meminumnya seperti dilansir dari laman Times of India berikut ini.

1. Memperbaiki kondisi kulit

Menjadi kaya vitamin C, antioksidan kuat, air lemon dapat melindungi kulit Anda dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Dapat mengurangi tanda penuaan, garis halus dan mengurangi munculnya jerawat. Asupan vitamin C juga dapat membantu luka lebih cepat sembuh dan mengurangi bekas luka. Mengkonsumsi minuman setiap hari dapat membuat kulit Anda terlihat segar dan bercahaya.

2. Menurunkan tekanan darah

Minuman lemon mengandung beberapa mineral yang mungkin bermanfaat dalam menurunkan tekanan darah. Kalsium dan kalium keduanya dapat menurunkan tekanan darah pada mereka yang menderita hipertensi. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa air lemon dapat membantu membawa angka tersebut ke kisaran normal dengan segera.

3. Meningkatkan kekebalan tubuh

Vitamin C bahkan memiliki sifat meningkatkan kekebalan tubuh. Minum minuman ini setiap hari juga dapat membantu melindungi dari gangguan pernapasan seperti COVID-19 dan flu. Meningkatkan kekebalan adalah hal paling sederhana yang dapat Anda lakukan demi kesehatan dan tetap bugar.

4. Meningkatkan pencernaan

Jika Anda salah satu yang sering menderita masalah sembelit, kembung atau mulas, minum segelas air lemon setelah makan dapat membantu Anda menyingkirkan semua masalah tersebut. Minum air hangat juga dapat meningkatkan metabolisme Anda dan membantu Anda membakar beberapa kilogram.

Tidak ada aturan keras dan cepat dalam menyiapkan air lemon rebus. Anda selalu dapat bereksperimen dengannya dan menambahkan bahan yang berbeda untuk meningkatkan rasa sesuai selera Anda. Ada dua metode dasar untuk membuat segelas air lemon.

Metode 1: Potong lemon menjadi dua dan peras dengan baik untuk mendapatkan jusnya. Tambahkan jus ke dalam segelas air matang dan biarkan dingin sebelum diminum.

Metode 2: Potong lemon menjadi irisan dan tambahkan sepotong ke secangkir air yang baru direbus. Biarkan dingin beberapa saat sebelum diminum.

Air lemon adalah minuman lezat yang juga memiliki beberapa manfaat kesehatan yang luar biasa. Menambahkannya ke dalam diet Anda juga akan membantu tetap terhidrasi. Minuman ini umumnya aman dikonsumsi untuk semua orang, tetapi berlebihan dapat merusak email gigi dari waktu ke waktu dan meningkatkan risiko gigi berlubang. Minumlah satu atau dua gelas air lemon rebus dalam sehari.

