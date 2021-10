3 Tahun Tak Melihat Media Sosial, Selena Gomez Merasa Lebih Bahagia dan Sehat

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga tahun setelah menghapus aplikasi media sosial dari ponselnya, Selena Gomez mengatakan dia lebih bahagia dan sehat. Selama menjauhkan diri dari Internet, aktris berusia 29 tahun itu sama sekali tidak tahu tentang peristiwa dalam budaya pop, tapi itu menyelamatkan hidupnya.

Dalam wawancara dengan WWD, aktris Only Murders in the Building itu mengatakan dia kini merasa seperti saya sehat seperti dulu. Tak dapat dimungkiri bahwa jauh dari Internet berperan besar.

"Mungkin itu tidak membuat orang lain bahagia, tetapi bagi saya, itu benar-benar menyelamatkan hidup saya," kata dia, dikutip dari Shape, Senin, 18 Oktober 2021.

Gomez adalah salah satu selebritas yang paling banyak diikuti di Instagram, dengan 268 juta pengikut di platform, dan memiliki 36,3 juta pengikut di TikTok. Dia juga mengumpulkan 29,9 juta pelanggan di YouTube. Dia mengakui bahwa aplikasi ini menawarkan cara yang luar biasa untuk tetap terhubung dengan pengikutnya. Keputusannya untuk keluar didasarkan pada fakta bahwa meskipun media sosial positif dalam beberapa hal, juga dapat menjadi racun bagi orang lain.

Bagi Gomez, media sosial menyediakan terlalu banyak informasi. Dia merasa terlalu banyak kehidupan pribadinya yang tersebar di mana-mana, sampai tidak terkendali.

"Saya merasa seperti pikiran saya dan semua yang saya konsumsi berputar di sekitar satu juta orang lain di dunia yang mengatakan hal-hal baik dan hal-hal buruk," ujar dia.

Gomez awalnya ingin lepas dari media sosial sama sekali. Tapi timnya meyakinkan dia untuk tidak keluar sepenuhnya, hanya lebih berkompromi.

Gomez mengungkap tentang hubungannya dengan media sosial dan pengaruhnya terhadap kesehatan mentalnya selama bertahun-tahun. Aktris ini pertama kali mengungkapkan keputusannya untuk menghapus media sosial pada episode Live With Kelly and Ryan pada 2019.

Menurut dia, banyak anak muda seperti dia yang terpaku pada komentar di media sosial, lalu membiarkan komentar itu merasuki hidup.

"Itu mempengaruhi saya. Itu akan membuat saya depresi, itu akan membuat saya merasa tidak baik tentang diri saya sendiri, dan melihat tubuh saya secara berbeda, jadi saya tidak benar-benar memilikinya di ponsel saya."

Jadi dari mana konten media sosialnya? Semua foto dan video Selena Gomez diunggah oleh asistennya. "Saya melakukan semua posting saya hanya dengan mengirim SMS ke asisten saya dan teks yang saya inginkan," kata Gomez kepada WWD. Dengan cara ini dia masih dapat terhubung dengan penggemar tetapi memastikan kesehatan mentalnya menjadi prioritas utama.

