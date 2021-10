Jennifer Love Hewitt Rehat dari Medsos Supaya Bisa Me Time dan Fokus ke Keluarga

TEMPO.CO, Jakarta - Jennifer Love Hewitt memutuskan berhenti sejenak dari media sosial setelah melahirkan anak ketiganya, Aidan. Aktris berusia 42 tahun itu mengatakan akan berfokus pada diri sendiri dan keluarganya.

Aktris yang populer di era 1990-an dan 2000-an itu berpamitan kepada pengikutnya melalui Instagram pada akhir pekan lalu.

“Hari ini adalah hari pertama saya kembali ke sauna setelah hamil dan melahirkan. Dua hari yang lalu adalah mandi panjang pertama saya sejak persalinan. Beberapa hal yang tidak dapat kamu lakukan sampai dokter mengatakan demikian,” tulisnya. “Tapi perawatan diri, momen untuk bernapas dan merasakan diri sendiri lagi. Bahkan dengan cara-cara kecil. Sangat penting."

Bintang film I Know What You Did Last Summer itu kemudian mengungkapkan bahwa dia mungkin akan absen satu atau dua minggu untuk me time. "Saya perlu mengatur ulang. Saya perlu mengambil waktu menggulir (medsos) saya dan menjadikannya waktu aktif. Latihan, pernapasan, manifestasi, waktu bersama anak-anak dan suami saya. Semua itu."

Jennifer menjelaskan bahwa media sosial kadang-kadang membuatnya merasa buruk, menyebabkan dia merasa seperti tidak cukup baik, melakukan sesuatu yang cukup. "Mengembalikan tubuh saya cukup cepat. Memberi cukup. Semua itu."

Jennifer dan suaminya yang dinikahi selama tujuh tahun, Brian Hallisay, menyambut anak ketiga dan terakhir mereka, Aidan James, pada 9 September. Pasangan ini juga memiliki dua anak lain, Autumn dan Atticus.

Jennifer Love Hewitt belum lama ini memerankan karakter ibu yang mengalami depresi pasca-melahirkan, Maddie Buckley, di musim kelima 911 yang tayang Senin di Fox.

JUST JARED | DAILY MAIL

