TWICE jadi Star Ambassador Produk Perawatan Kulit Scarlett

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah Song Joong Ki, merek perawatan kulit Scarlett mendaulat grup idola K-pop TWICE sebagai star ambassador. Mereka mengusung tagline “Reveal Your Beauty" untuk semua orang agar bisa lebih percaya diri, menunjukkan pesona sejati, dan menjadi versi terbaik dari diri masing-masing.

Pediri dan pemilik Scarlett, Felicya Angelista, mengatakan bahwa TWICE dan Scarlett memiliki kesamaan.

"TWICE merupakan rising star di negaranya dan Scarlett pun adalah rising brand di Indonesia. Dengan menjadi star ambassador, harapannya kami bisa saling melengkapi dan rising together untuk mewujudkan tagline 'Reveal Your Beauty,'” kata Felicya dalam keterangan tertulisnya, dikutip Sabtu, 16 Oktober 2021.

Berbeda dengan kolaborasi sebelumnya yang mengarah pada kategori perawatan tubuh, bersama TWICE, Felicya ingin mempopulerkan serangkaian kategori perawatan kulit eksklusif yang tidak hanya menarik pembeli lokal tetapi juga global.

“Kami juga percaya semua orang sejatinya punya pesona masing-masing. Kita semua harus bangga dengan keunikan kita dan berani tampil percaya diri,” kata TWICE yang akan menjadi star ambassador Scarlett hingga tahun 2022.

Felicya menuturkan, labelnya berkomitmen untuk mendengarkan kebutuhan para pengguna dan terus berinovasi dengan rangkaian koleksi perawatan yang lebih baik. Dia juga ingin bisa bekerja sama dengan sebanyak mungkin bintang asal Korea Selatan.

“Dengan tagline ‘Reveal Your Beauty’ bersama TWICE, kami berharap semoga semakin banyak pengguna yang tekun menjaga kesehatan kulit dengan produk-produk berkualitas tinggi dari Scarlett,” demikian tutur dia.

