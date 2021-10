Cerita di Balik Eyeliner Ikonik Adele dan Cara Membuatnya

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah hiatus selama lima tahun, Adele muncul kembali dengan lagu Easy On Me. Dia memberikan cuplikan lagunya di Instagram, dengan mata almond bersayap yang terkenal itu.

Hanya sedikit artis yang bisa langsung dikenali dari makeupnya. Ada garis petir Bowie, eyeliner jumbo Amy Winehouse, kuncir kuda Ariana, dan rambut hitam raven setinggi pinggang Cher. Jika menyebut Adele, makeup yang paling dikenali adalah winged liner-nya.

Eyeliner retro gaya 60-an dan bulu mata dolly centil menjadi ciri khas Adele sejak debutnya di tahun 2007 dengan album 19 dan hitnya, "Hometown Glory." Lebih dari 14 tahun kemudian, makeup tersebut sedikit lebih panjang, tetapi tetap konsisten.

Dan untuk memperkuat kembalinya, pemenang multi-Grammy itu tampil di sampul Vogue. Adele begitu terpesona dengan karya tim gayanya hingga menyebut mereka secara khusus dalam sebuah unggahan di Instagram. “Untuk glam, lemari pakaian, kru, dan semua orang di British Vogue… Dalam kata-kata Pat (McGrath, penata rias Adele untuk pemotretan) dirinya sendiri - 'MAJJJJJOOORRR BAAAAABBBEZZZZ.'”

Riasan Adele ternyata ikut populer setelah lagunya rilis. Dalam satu jam setelah trailer untuk hit terbarunya dikeluarkan, “Easy on Me”, pencarian untuk “Adele makeup” meledak sebesar 9.900 persen, menurut Just My Look.

MakeupartistPatMcGrath mengungkap beberapa produk yang digunakan untuk membuat makeupikonik penyanyi tersebut. Dia menggunakan Permagel Ultra GlideEye Pencil dalam warna XtremeBlack dari brandnya, McGrath, mulai dari akar garis bulu mata untuk memetakan bentuk sayap. Dia menggunakan kuas mendetail untuk memadukan liner ke dalam bentuk yang diinginkan, lalu membasahi cottonbud runcing dengan penghapus riasan untuk memperbaiki kesalahan dan membersihkan sudut luar sayap.

McGrath meningkatkan intensitas liner dengan menelusuri kembali bentuk sketsa dengan Perma Precision Liquid Liner-nya, lalu mengoleskan liner cair dari tengah kelopak mata ke sudut luar mata. Untuk efek terangkat, McGrath memastikan bagian bawah sayap sejajar dengan sudut luar mata, memanjang ke atas untuk menciptakan bentuk sayap. Kemudian untuk menyelesaikan tampilannya, dia melapisi bulu mata Adele dengan Dark Star Mascara miliknya untuk volume ekstra.

Selain McGrath, ada makeup artist lain yang ikut membantu Adele menemukan riasan ikoniknya, yakni Michael Ashton. Ashton sudah 14 tahun membantu riasan Adele untuk sampul album dan sebagian besar momen karpet merahnya.

Ashton menceritakan awal mula bekerja sama dengan Adele kepada Pagesix. “Saat pertama kali kami bekerja bersama dan saya memakaikan eyeliner padanya, saya tidak berpikir kami akan pernah berpikir itu akan menjadi begitu ikonik,” kata dia.

Mereka diperkenalkan oleh seorang teman pada 2007, menjelang perilisan album debut Adele. Tapi awalnya dia dipanggil karena keterampilannya menata rambut. “Saya mampir ke rumahnya untuk merapikan poninya dan dia bertanya apakah saya bisa membuatkan eyeliner untuknya sebelum dia pergi menemui teman-temannya,” kenang Ashton. "Eyeliner itu jelas mendapat persetujuan dan sisanya, seperti yang mereka katakan, adalah sejarah."

GLAMOUR | PAGESIX