Selena Gomez Merasa Stres Harus jadi Panutan Penggemarnya saat Beranjak Dewasa

TEMPO.CO, Jakarta - Selena Gomez mengungkapkan bahwa tumbuh sebagai bintang terkenal mempengaruhi kesehatan mentalnya. Dia merasakan stres yang sangat besar untuk menjadi panutan yang baik bagi para penggemarnya.

"Ada tekanan besar yang saya rasakan saat tumbuh dewasa sehingga saya merasa perlu menjadi panutan yang baik. Dan kemudian saya merasa mungkin itu tidak realistis, hidup saya menjadi sangat publik dengan sangat cepat, dan saya tidak tahu bahwa saya sedang mengalami masalah kesehatan mental pada saat itu,” kata penyanyi berusia 29 tahun itu dalam wawancara cover story dengan Beauty Inc, edisi khusus WWD pada Jumat, 15 Oktober 2021.

Menurut dia, tekanan itu membuat dia bingung. Banyak orang yang menciptakan cerita sendiri tentang hidupnya, saat itulah dia merasa tidak bisa diam lagi. Dia harus menanganinya dan menjalani hidupnya sendiri tanpa harus mengikuti keinginan orang lain. Dia mengalami masa sulit saat itu.

Dia menyadari bahwa dia bukan satu-satunya orang yang mengalami masalah kesehatan mental serupa. Itu sebabnya dia merasa harus terbuka tentang hal tersebut untuk berbagi pengalaman dengan orang lain.

"Sejak saya terbuka tentang perjalanan saya sendiri, banyak orang yang datang kepada saya dan mengatakan kepada saya tentang apa yang telah mereka lalui," katanya. "Atau hanya orang-orang yang benar-benar tumbuh bersama saya, atau persis seusia saya dan menonton Disney dan sekarang akan berusia 30 tahun."

Pelantun "Wolves" itu juga mengatakan bahwa dia suka terhubung dengan orang-orang. Dia ingin menggunakan pengalamannya untuk membantu orang lain.

Di hari yang sama, kolaborasinya dengan Coldplay, “Let Somebody Go”, yang ditampilkan dalam album mereka, Music of Spheres, juga dirilis. Untuk menghormati perilisan tersebut, dia membagikan postingan Instagram dan berterima kasih kepada band yang digawangi oleh Chris Martin itu.

"'Let Somebody Go' sudah keluar sekarang! Terima kasih @Coldplay telah mengundang saya untuk menjadi bagian dari proyek yang indah ini," tulisnya pada caption postingan tersebut.

Saat ini Selena Gomez juga membintangi Only Murders in the Building di Hulu bersama Steve Martin dan Martin Short, selain acara memasak HBO Max Selena + Chef yang music ketiganya tayang perdana pada 28 Oktober.

