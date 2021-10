BLACKPINK THE MOVIE Dirilis, Lisa: Terima Kasih untuk BLINK

TEMPO.CO, Jakarta - BLACKPINK The Movie mulai diputar di bioskop Indonesia sejak Rabu, 13 Oktober 2021. Film dokumenter ini menceritakan penampilan grup K-Pop wanita itu saat konser BLACKPINK In Your Area pada 2019. Film ini akan menampilkan beragam segmen diantaranya "The Room of Memories", "Beauty", serta "Exclusive Interviews”.

Dalam segmen pertama "The Room of Memories", akan menceritakan

tentang perjalanan karir Jennie, Rose, Lisa dan Jisoo BLACKPINK selama 5 tahun terakhir, sedangkan dalam segmen "Beauty”, penonton akan dibawa dalam kisah-kisah

menarik yang akan di ceritakan langsung oleh para anggota, dan di bagian "Exclusive Interviews", para anggota BLACKPINK akan membagikan pesan spesial pada

penggemar mereka.

Lisa BLACKPINK mengungkapkan sejak kecil ingin menjadi superstar, ia pun tidak menyangka bahwa kini impiannya itu terwujud dan dicintai oleh banyak penggemarnya. Wanita itu pun melupakan masa-masa sulit yang pernah dialaminya karena menurutnya hidup terlalu singkat untuk dihabiskan memikirkan hal-hal itu.

Hal senada juga diungkapkan Jisoo BLACKPINK. Menurutnya terlalu memikirkan kesulitan itu hanya akan melewatkan apa yang terjadi saat ini. Sebab itu, Jisoo menikmati hidup dengan menjalani apa yang sedang dihadapinya saat ini.

Sedangkan Jennie BLACKPINK mengaku dirinya sempat malu saat konser pertama kali. Tetapi setelah berada di atas panggung, dirinya seakan melupakan semua itu dan hanya fokus mengekspresikan musik dan menari.

Mereka membawakan lagu-lagu dengan sangat spektakuler pada konser BLACKPINK In Your Area. Merski memiliki latar budaya berbeda-beda, mereka mampu menjadi Girl Band yang saling melengkapi. "Sampai jika kita sedang membicarakan sesuatu, hanya dengan saling berpandangan saja, kita sudah mengerti apa maksud dari pembicaraan itu," kata Lisa, yang langsung disetujui oleh para member lainnya.

Di bagian akhir film, Lisa berterima kasih kepada BLINK, sebutan penggemar BLACKPINK dengan penuh haru berkaca-kaca, "Tidak ada kata lain yang mampu menjelaskan perasaanku, selain kata terima kasih," ujar.

BLACKPINK The Movie hadir dalam format 2D, ScreenX, dan 4DX. Blink sudah bisa mendapatkan tiket BLACKPINK The Movie melalui website atau aplikasi CGV, serta platform lainnya seperti GoTix, TIX.ID dan Shopee.

Baca juga: Gaya Blackpink Merayakan Kebebasan Wanita Berekspresi di Kampanye Adidas

SHELAMITA AZZAHRA