Kylie Jenner Diledek setelah Unggah Foto Berlumuran Darah untuk Kylie Cosmetics

TEMPO.CO, Jakarta - Kylie Jenner mengunggah foto menyeramkan untuk mempromosikan koleksi baru Kylie Cosmetics, "Nightmare on Elm Street", Senin, 11 Oktober 2021. Foto tersebut memperlihatkan tubuhnya berlumuran darah palsu sambil duduk di genangan yang lebih banyak.

"KYLIE X NIGHTMARE ON ELM STREET COLLECTION DILUNCURKAN BESOK!" tulis bintang reality itu, di samping foto-fotonya.

Dia lalu berbagi sekilas tentang produk yang akan datang di Instagram Story, satu foto palet eyeshadow dan pewarna bibir. Lini terbaru kosmetiknya dirilis Selasa, 12 Oktober 2021.

Banyak pengikutnya meledek unggahan fotonya. Sebagian mengatakan bahwa gambar promosi itu lebih mirip sesuatu yang terlihat di pamflet kelas kesehatan daripada sesuatu yang seksi. Beberapa bahkan menyamakannya dengan masa awal menstruasi, ketika darah yang keluar sedang deras-derasnya.

“Saat kamu bersin ketika haid,” canda seorang penggemar di kolom komentar postingan tersebut. "Hari pertama menstruasi Anda," orang lain ikut meledeknya. "Saya sedang menstruasi," tambah yang lain.

Aktris Jenny McCarthy bahkan membuat video TikTok dengan dengan salah satu foto Kylie sebagai latar belakang saat dia berpura-pura memberikan tampon kepada Kylie. “Dan saya kira saya mengalami hari-hari yang deras.”

Penggemar lain membandingkan foto-foto itu dengan pemandangan seseorang yang baru melahirkan. “Kylie wtf apa yang baru saja kamu lakukan dengan bayi itu?"

Pengikut lainnya merasa pemotretan itu mengganggu mengingat Jenner saat ini sedang mengandung anaknya yang kedua. “Ini agak mengganggu terutama karena kamu sedang hamil. Tapi itu hanya pendapat saya, tidak masalah," tulis seorang pengikut. “Jujur saya merasa ini sangat mengganggu sejak dia hamil,” pengikut lain setuju.

Mantan bintang “Keeping Up With the Kardashians” pertama kali mengumumkan kolaborasi Kylie Cosmetics dengan Nightmare on Elm Street dengan video yang sama-sama berdarah minggu lalu menjelang Halloween. Dia juga mengenakan pakaian yang mencerminkan karakter di film A Nightmare on Elm Street, Freddy Krueger, dengan kulit yang penuh bekas luka. "Gadis Freddy,” dia menuliskan di keterangan. “Ahhh sungguh MIMPI untuk berkolaborasi dengan ikon horor!” tulisnya saat itu.

Lini kosmetik baru Kylie Jenner mengambil nama dari A Nightmare on Elm Street, sebuah film dari 1984. Dia juga membuat perayaan dengan tema yang sama, dengan tanda "Elm Street", dekorasi meja yang menyeramkan, dan TV lama yang memutar film klasik itu. Seperti yang terlihat di media sosial, Travis Scott dan Kris Jenner juga hadir di acara tersebut.

PAGESIX | PEOPLE