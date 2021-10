Usai Tampil di SNL, Halsey Tunjukkan Perubahan Tubuhnya Setelah Melahirkan

TEMPO.CO, Jakarta - Halsey mengungkapkan perubahan tubuh yang nyata setelah melahirkan. Penyanyi berusia 27 tahun itu tampil di Saturday Night Live atau SNL selama akhir pekan, kurang dari tiga bulan setelah melahirkan anak pertamanya, Ender Ridley, pada 14 Juli. Dia mendapatkan banyak pujian tentang bentu tubuhnya, namun sehari setelah tampil di SNL dia menunjukkan perubahan bentuk tubuhnya usai melahirkan untuk menjernihkan kesalahpahaman.

"Saya memposting ini karena tidak peduli apa yang saya lakukan, orang-orang akan membicarakan tubuh saya. Ini adalah gejala yang membingungkan karena berada di mata publik, jadi daripada mengeluh, saya akan memberi Anda sesuatu yang nyata untuk dibicarakan," tulis Halsey, seperti dilansir dari laman People. "Saya tampil di SNL dua malam lalu dan banyak orang dengan cepat mengatakan betapa bagusnya penampilan saya. Itu perasaan yang aneh."

Penyanyi yang berduet dengan BTS dalam lagu Boy with Luv, merasa tubuhnya seperti orang asing untuk waktu yang lama. "Saya menjunjung tinggi kejujuran saya sampai pada titik berbagi kadang-kadang tetapi ini terasa penting. Gambar pertama di slide ini adalah beberapa hari setelah bayi saya lahir. Banyak orang tidak tahu bahwa Anda masih terlihat hamil beberapa saat setelahnya. Itu masih berubah dan saya membiarkannya," lanjutnya.

Halsey menjelaskan bahwa olahraga tidak ada di pikirannya saat ini. Dia mengaku terlalu lelah dan sibuk bermain dengan putranya, dan menguraikan upaya yang dilakukan selama tampil di televisi.

"Dengan itu, tubuh di balik semua pujian malam itu mengenakan pakaian yang dirancang khusus dan menyala dengan sempurna setelah banyak pengujian, jadi saya bisa merasa baik dan melakukan pekerjaan saya," kata Halsey. "Saya tidak ingin memberi makan Ilusi bahwa Anda seharusnya merasa dan terlihat 'hebat' segera setelah melahirkan. Itu bukan narasi saya saat ini."

Halsey kemudian menyatakan bahwa dia baik-baik saja dengan perubahan tubuhnya usai melahirkan. "Jika Anda telah mengikuti saya karena Anda juga orang tua dan Anda menggali apa yang saya lakukan, ketahuilah bahwa saya ada di sudut Anda. Saya tidak akan pernah mendapatkan 'tubuh sebelum hamil kembali' tidak peduli bagaimana itu berubah secara fisik. karena saya sekarang punya bayi!" ujarnya. "Dan itu telah mengubah saya selamanya; secara emosional, spiritual, dan fisik. Perubahan itu permanen. Dan saya tidak ingin kembali!"

Halsey, yang filmnya If I Can't Have Love, I Want Power sekarang streaming HBO Max, mentweet minggu lalu bahwa seluruh timeline Twitternya adalah tentang bentuk tubuhnya, terutama payudaranya. Dalam tweet terpisah, Halsey menjawab pertanyaan yang sering diajukan, bahwa perubahan itu karena dia menyusui. Meskipun tidak percaya dan tidak tahu apakah dapat kembali normal, Halsey mengaku sudah terbiasa.

Halsey juga mengatakan menjadi orang tua telah mengubah hidupnya dalam beragam cara. "Saya merasa bersalah karena bekerja. Saya merasa bersalah saat tidak bekerja," ujarnya. "Saya takut saya akan selalu berjuang untuk memenuhi harapan saya sendiri. Tetapi saya juga mengalami cinta yang tidak seperti yang lain dan akhirnya belajar bagaimana meminta bantuan dan mengakui ketika saya kesepian atau membutuhkan."

Baca juga: Halsey Ungkap Tantangan Kehamilan dalam Sorotan Publik