Putri Farah Quinn Ulang Tahun ke-3, Bagikan Resep Kue Sehat Buatannya

TEMPO.CO, Jakarta - Farah Quinn merayakan ulang tahun putrinya, Amaira ke-3 pada Minggu 10 Oktober 2021. Dia menunjukkan momen kebersamaan dengan Amaira saat merayakan ulang tahun serta resep kue ulang tahun buatan putrinya itu di Instagram.

Farah mengunggah foto saat Amaira, yang biasa dipanggil Yaya, memotong dan menikmati kue ulang tahun bertema Cocomelon. Yaya juga menyuapi kue ulang tahun untuk ibunya dan boneka-boneka kesayangannya. Keduanya nampak serasi mengenakan dress floral bernuansa pastel.

“Three today, happy birthday to our sweet, sassy and smart Amaira! 10.10 You are a true blessing and I’m beyond lucky to be your Mama,” tulis Farah, yang menggunakan dress model halter neck. “Alhamdulillah, semoga Adek Yaya cantik selalu menjadi anak yang pintar, sholiha, sehat dan diberi perlindungan oleh Allah SWT. Amin.”

Farah Quinn mengunggah foto perayaan ulang tahun ke-3 putrinya, Amaira atau akrab disapa Yaya. Foto: Instagram/@farahquinnofficial

Sehari setelah ulang tahun Yaya, Farah membagikan resep kue ulang tahun yang dibuat oleh putrinya itu. “Ini video homemade Adek Yaya yang bikin dan menghias sendiri kue ulang tahunnya ke 3. Bangun tidur sudah bikin kue dan setelah mandi baru lanjut menghias kuenya. Dia juga mau sharing resep kue sehat ini, yaitu CocoMelon Carrot Cake,” ujar Farah, menambahkan bahwa kue buatan Yaya bebas gluten.

Berikut ini resep kue ulang tahun sehat CocoMelon Carrot Cake ala Yaya

Bahan-bahan:

- 175 gram tepung almond

- ½ sendok teh baking powder

- ¼ sendok teh baking soda

- ½ sendok teh garam kosher

- ¾ sendok teh kayu manis bubuk

- ½ sendok teh jahe bubuk

- ½ sendok teh pala bubuk

- 3 butir telur

- 3 sendok makan madu

- 1 sendok teh vanilla extract

- 100 gram wortel parut

- 60 mililiter minyak sayur

- 30 gram kelapa kering parut

- 30 gram kismis yang sudah direndam

Cara membuat kue ulang tahun ini cukup sederhana. “Campur semua adonan jadi satu di mangkok besar, aduk hingga rata. Panggang di 2 loyang yang sudah dioles mentega dengan suhu 180 C selama kurang lebih 30 menit,” ujar Farah Quinn. “Hias sesuai selera.”

