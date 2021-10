Gaya Adele Tampil Glam Retro dengan Corset Gown dalam Sampul Vogue

TEMPO.CO, Jakarta - Saat dia bersiap untuk merilis musik baru untuk pertama kalinya sejak 2015, Adele menjadi tokoh untuk sampul majalah Vogue. Menandai wawancara pertamanya dalam lima tahun, penyanyi "Someone Like You" itu tampil di Vogue Inggris dan Amerika edisi November, mengenakan serangkaian penampilan glamor untuk duo busana modis.

Selain mengenakan gaun korset kuning cerah oleh Vivienne Westwood di sampulnya, bintang ini juga mengenakan serangkaian busana retro untuk sampul glossy Vogue Inggris – mulai dari busana bulu Helen Yarmak hingga korset Dolce & Gabbana hitam, seperti dilansir dari laman Page Six.

Di laman Instagram-nya, penyanyi 33 tahun itu memberikan apreasiasi kepada tim yang membantunya tampil dalam sampul Vogue. "Bayangkan empat orang Inggris tasmania yang lebih besar dari kehidupan berkeliaran di sekitar Milk Studios di Manhattan semua di bawah pengawasan legenda Steven Meisel yang paling ikonik dan lucu!," tulisnya. "Terima kasih Edward, Steven, Pat, Guido, dan Giles. Untuk glamor, lemari pakaian, kru, dan semua orang di British Vogue…"

Edward Enninful, pemimpin redaksi Vogue Inggris, menulis bahwa penampilan - yang dipasangkan dengan glam retro yang sama-sama menarik - dimaksudkan untuk menjadi "abadi."

Adele juga tampil dengan pakaian yang lebih modern untuk sisi Amerika dari kolaborasi bersejarah, termasuk gaun Valentino Haute Couture berwarna hijau yang lebih besar untuk pemotretan sampul.

Dalam wanwancara yang menyertainya, ibu satu anak itu mengungkapkan tentang perubahan bentuk tubuhnya yang dramatis. Menurutnya bukan tentang menurunkan berat badan, melainkan menjadi bugar.

“Ini menjadi waktu saya,” kata Adele kepada American Vogue tentang sesi olahraganya. “Saya menyadari bahwa ketika saya berolahraga, saya tidak memiliki kecemasan. Itu tidak pernah tentang menurunkan berat badan. Saya berpikir, Jika saya bisa membuat tubuh saya kuat secara fisik, dan saya bisa merasakan itu dan melihat itu, maka mungkin suatu hari saya bisa membuat emosi dan pikiran saya kuat secara fisik.”

Dan penampilan Adele bukan satu-satunya yang berubah untuk albumnya yang akan datang, setelah perceraiannya dengan Simon Konecki (ayah dari putranya yang berusia 8 tahun, Angelo) dan awal hubungannya dengan pacarnya, agen NBA, Rich Paulus.

"Saya mabuk seperti kentut di '21;' Saya benar-benar tidak ingat banyak," katanya tentang album 2011-nya yang penuh hit. “Saya hanya ingat menjadi sangat sedih. Pada '25,' saya jelas sadar, karena saya adalah seorang ibu baru. Yang itu, saya agak lebih selaras dengan apa yang saya pikir orang mungkin inginkan atau tidak inginkan. ”

Tapi untuk album yang akan datang Adele mengatakan bahwa dia membuat keputusan yang sangat sadar untuk menjadi apa yang dia inginkan, untuk pertama kali dalam hidupnya.

