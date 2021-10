Gaya Modis Song Hye Kyo Jadi Wanita Karier di Now, We Are Breaking Up

Song Hye Kyo dalam drama Now We Are Breaking Up. Instagram.com/@sbsdrama.official

TEMPO.CO, Jakarta - Song Hye Kyo terlihat memukau dalam foto terbaru untuk drama mendatangnya yang berjudul “Now, We Are Breaking Up”. Drama yang sangat dinanti ini akan menyoroti banyak rasa cinta dan putus cinta yang berbeda.

Song Hye Kyo memerankan Ha Young Eun, seorang manajer tim desain di sebuah label mode yang juga seorang realis yang trendi dan cerdas. Dia akan beradu peran dengan Jang Ki Yong memerankan Yoon Jae Guk, seorang fotografer freelance kaya dan populer yang memiliki otak dan penampilan.

Ha Young Eun cantik dan trendi, dan dia profesional dalam hal pekerjaan dan cinta. Melalui karakternya, Song Hye Kyo akan memerankan seorang wanita karier yang sukses dan cinta yang realistis dari seorang wanita berusia 30-an.

Dalam foto adegan yang baru, Song Hye Kyo dengan sempurna berubah menjadi Ha Young Eun, yang mencintai pekerjaannya dan selalu melakukan yang terbaik. Sebagai pemimpin tim di label fashion, Ha Young Eun menunjukkan selera gaya yang luar biasa dengan pakaian yang berkelas namun nyaman.

Song Hye Kyo dalam drama Now We Are Breaking Up. Instagram.com/@sbsdrama.official

Song Hye Kyo tampil bergaya profesional mengenakan suit bernuansa beige dan kemeja putih. Rambutnya dibiarkan tergerai dengan ditata sedikit bergelombang dan makeup-nya nampak flawless. Dia juga mengenakan aksesori berupa anting-anting, gelang dan jam tangan kulit. Di foto lainnya, dia terlihat mengenakan coat merah dan kemeja hitam. Dalam salah satu foto adegan dengan Jang Ki Yong, dia tampil chic, dengan blouse dan rok midi, serta blazer hitam.

Mantan istri Song Jong Ki mengatakan bahwa penampilan karakter Ha Yeong Eun sendiri tidak terlalu mewah, tetapi lebih edgy dan trendi. "Jadi saya pikir saya akan menunjukkan kepada Anda gambar yang sesuai dengan karakter itu. Saya tidak berpikir menjadi mewah berarti menjadi modis. Citra yang cocok dengan Ha Young Eun adalah yang dasar dan minimal," ujarnya, kepada Elle, seperti dilansir dari laman Soompi. "Tapi saya memakai lebih banyak perhiasan dan pakaian cantik dibandingkan dengan proyek saya sebelumnya. Sudah lama sejak saya memainkan karakter yang bisa membuat saya nyaman, jadi saya bersenang-senang saat syuting.”

Menurut Song Hye Kyo, karakter yang diperankan dalam "Now, We Are Breaking Up'" bukanlah salah satu dari roman fantasi seperti dongeng. Dia merasa karakternya sangat mirip dengan usianya, sehingga kekhawatiran serta situasinya sangat realistis. Drama ini akan tayang pada 12 November mendatang, setelah berakhirnya “One the Woman.”

Baca juga: Song Hye Kyo Bakal Tampil Edgy dan Trendi di Now, We Are Breaking Up