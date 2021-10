4 Kiat Rachel Vennya Melatih Kesabaran Anak

TEMPO.CO, Jakarta – Sebagai influencer, Rachel Vennya sering kali menjadi sorotan, termasuk dalam hal mendidik kedua anaknya yang masih balita, Xabiru Oshe Al Hakim dan Aurorae Chava Al Hakim. Dia juga sering meluangkan waktu menjawab pertanyaan pengikutnya seputar pengasuhan anak. Dalam unggahannya di Instagram Story, Rabu, 6 Oktober 2021, satu yang dibahas Rachel adalah cara mengajarkan kesabaran.

Rachel yang kerap disapa Buna oleh para pengikutnya di media sosial mengatakan bahwa mengajarkan anak kesabaran tidak mudah. "Better said than done, aku jg kdg suka mumet dan langsung ksih aja ko. Cm cara ini bikin mereka agak lebih tenang kalo di tmpt2 yg diharuskan mereka nunggu/sabar," tulis dia.

Kira-kira bagaimana cara Rachel Vennya dalam melatih kesabaran kedua anaknya?Berikut beberapa tips parenting dari Rachel Vennya untuk melatih kesabaran anak.

1. Minta anak menunggu

Ketika anak menginginkan sesuatu, misalnya makanan, cobalah untuk membuat anak menunggu. Beri pengertian kepada mereka bahwa makanan harus diproses untuk di buat terlebih dahulu. "Dijelasin bener2 jelas kenapa dia disuruh nunggu," kata dia.

2. Tanggapi dengan sabar

Ketika anak belum mengerti akan suatu hal yang tidak boleh mereka lakukan, tetapi masih dilakukan, berilah penjelasan dengan sabar agar mereka dapat mengerti alasannya. "Kita juga sabar ngejelasinnya, krn pas ngejelasin kan anak kita suka yg mukanya udh mau nangis gitu."

3. Pahami emosi anak

Memang akan membingungkan ketika anak sedang menangis atau kesal karena suatu hal, tetapi sebagai orangtua cobalah untuk memahami emosi yang sedang mereka rasakan.

"Biasanya aku sambil pegang badannya kayak 'sabaar, sabar ya' sambil minta dia nafas tenang untuk control emosinya."

4. Jangan buru-buru memberi yang diminta

Memberikan segala hal yang anak inginkan secara cepat bukanlah menjadi solusi, sebaiknya buat mereka bersabar. "Kadang karna anak nangis kt jd buru2 ksih gitu kan, kitanya jg pelan2 aja ga usah buru2, nanti dia pahamnya kalo dia nangis/rewel ya dia akan cpt mendapatkan apa yg dia butuhkan tanpa harus nunggu," kata Rachel.

Rachel Vennya saat ini melakukan pengasuhan bersama dengan mantan suaminya, Niko Al Hakim. Keduanya bercerai pada awal 2021 lalu.

YINOLA CRISSY ELENROSE HADRIAN | INSTAGRAM