Tips Siap Rapat Online dan Tampil Kece dalam 5 Menit

TEMPO.CO, Jakarta - Rapat online menjadi aktivitas yang biasa dilakukan selama pandemi Covid-19. Ada kalanya kita mengikuti rapat daring yang sudah terjadwal, namun ada pula rapat online yang mendadak.

Untuk menyiasati rapat online yang mendadak atau ternyata ketiduran dan terbangun beberapa menit sebelum jumpa daring mulai, ada beberapa tips supaya kamu bisa tetap tampil segar. Influencer Tantri Namirah berbagi kiat lima menit siap rapat online dan kece di depan kamera.

"Buat aku yang harus di-highlight adalah lipstik dan blush on supaya tampak segar," kata Tantri Namirah saat peluncuran Wardah Colorfit Fresh Matte Lip Ink dan Colorfit Cream Blush secara virtual pada Senin, 4 Oktober 2021. Dengan perona bibir dan pipi yang terlihat segar, maka busana apapun yang dikenakan saat rapat online, menurut dia, akan cocok.

Adik ipar Zaskia Adya Mecca ini menambahkan, ditambah dengan busananya yang warna-warni, maka lipstik dan blush on berwarna cerah akan menunjang penampilannya secara maksimal. "Makeup bisa membuat suasana hati menjadi berbeda. Look good, feel good," katanya.

Influencer Tantri Namirah; Shafira Ninditya Aulia, Medical Doctor, Health Educator, dan influencer; dan Head of Wardah Decorative and Wardah Malaysia, Shabrina Salsabila dalam peluncuran Wardah Colorfit Fresh Matte Lip Ink dan Colorfit Cream Blush secara virtual pada Senin, 4 Oktober 2021. Dok. Wardah

Shafira Ninditya Aulia, Medical Doctor, Health Educator, dan influencer, juga berbagi tips siap rapat online dalam waktu singkat. "Yang penting itu lipstik, blush on, dan concealer," kata Shafira yang dalam sehari bisa menjalani berbagai zoom meeting. Menurut dia, concealer membuat penampilan lebih bersih ditunjang dengan lipstik dan blush on agar tampak segar. "Kalau khilaf belum mandi, tetapi bisa tetap terlihat cantik."

Sementara Head of Wardah Decorative and Wardah Malaysia, Shabrina Salsabila menambahkan eye liner, selain lipstik dan blush on agar terlihat lebih segar saat rapat online. "Aku pakai eyeliner supaya mata lebih kelihatan menonjol," katanya.

Baca juga:

Rapat Online via Zoom Bikin Lelah, Cek Sebabnya