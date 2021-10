Tyra Banks Tiru Gaya Ikonik Britney Spears, Beri Pesan Menyentuh

TEMPO.CO, Jakarta - Tyra Banks tampil menghormati bintang Pop, Britney Spears, di acara Dancing with the Stars pada Senin, 4 Oktober 2021. Supermodel, itu mencuri perhatian dengan dua penampilan yang memberi penghormatan kepada dua momen berbeda dan ikonik dalam karir Spears, yaitu gaya dari klip single pertamanya, "...Baby One More Time," dan yang lainnya dari penampilan VMA 2001 saat menyanyikan lagu "I 'm a Slave 4 U".

Untuk tampilan pertama, yang diposting Banks ke Instagram dan Instagram Stories-nya, dia tampil dengan rambut panjangnya dengan kepang kuncir seperti Britney Spears lengkap dengan pom-pom berwarna terang. Bintang America's Next Top Model memberikan perhatian khusus pada detail, dengan memakai kardigan abu-abu yang dikenakan di atas blus putih yang diikat di perut.

Banks melengkapi tampilan throwback-nya dengan rok mini hitam dan kaus kaki setinggi paha yang serasi. "Kaus kaki tinggi dan mata garang Tidak ada yang bisa melakukannya seperti legenda Britney Spears, tapi Anda tahu saya pasti sudah mencobanya!" tulisnya di Instagram.

Selama pertunjukan, Tyra juga memiliki pesan yang menyentuh untuk Britney. “Saya mengirimkan cinta dan penghormatan kepada salah satu artis rekaman paling kuat yang pernah ada. Dia adalah legenda hidup. Dia Britney Spears," katanya sebagai pembawa acara seperti dilansir dari laman Just Jared.

Spears, yang berulang tahun ke 40 Desember ini, merilis "...Baby One More Time" pada tahun 1998 sebagai singel utama dari album pertamanya dengan nama yang sama.

Penampilan kedua Banks untuk malam itu adalah penghormatan kepada busana penyanyi "Toxic" itu saat hadir di MTV Video Music Awards 2001, di mana dia mengenakan atasan hijau dan ular hidup yang disampirkan di bahunya.

Namun Banks tampil sedikit berbeda. Dia meninggalkan hot pants berkilauan Spears dan menggantinya dengan rok hijau panjang. Selain itu dia mengenakan bralette berwarna hijau, yang dihiasi dengan aksen ular yang berkilauan di pakaiannya, seperti dilansir dari laman People.

Episode Dancing with the Stars hari Senin termasuk momen bersejarah, ketika penari Cheryl Burke dan rekan selebritinya Cody Rigsby membawakan pertunjukan virtual dari lagu hit Britney Spears tahun 2007 berjudul "Gimme More", karena hasil tes positif COVID-19 mereka minggu lalu.

