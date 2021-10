Anniversary Pernikahan ke-6 Chelsea Olivia: Selamanya Ganggu Glenn Alinsikie

TEMPO.CO, Jakarta - Chelsea Olivia merayakan anniversary pernikahan dengan suaminya, Glenn Alinskie dengan unggahan khusus di Instagram-nya. Pasangan selebriti ini menikah pada 3 Oktober 2015, saat itu Chelsea berusia 23 tahun saat itu, sedangkan Glenn berusia 27 tahun.

Chelsea mengunggah foto romantis saat dirinya dalam dekapan Glenn. Dia mengungkapkan bahwa suaminya kerap membuatnya bahagia meski selalu jahil.

“Dear suamiku, satu-satunya orang yang paling jahil, paling banyak ide yang ajaib, paling aku sayang, paling bikin aku bahagia selama hidup, selamat menjadi suamiku 6 tahun,” ujarnya dalam keterangan unggahannya.

Ibu dua anak itu mengungapkan rasa cintanya dengan cara yang menggemaskan dan memastikan bahwa dia pun tak akan kalah jahilnya dari Glenn. “Selamanya akan aku gangguin kamu terus, aku templokin terus dan aku bangunin kamu ketika kamu ngorok lalu akan aku minta eskrim atau mie kamu yang sudah tinggal sedikit yang sedang nikmat-nikmatnya itu,” ujar Chelsea yang terlihat mengenakan atasan wol dan makeup bold. “I love youuuuu my loveee.”

Glenn Alinskie juga mengungkapkan kebahagiaannya dim omen anniversary pernikahannya dengan Chelsea. Dia mengunggah salah satu foto dari pemberkatan pernikahan mereka, di mana Chelsea terlihat dalam pose yang unik. “Heyy bibir mancung.. selamat ulang tahun pernikahan yang ke 6,” ujarnya memulai keterangan unggahannya.

Glenn mengatakan bahwa selama enam tahun pernikahan ini penuh dengan cinta dan kebahagaiaan. “Begitu banyak cinta, kebahagiaan dan kegembiraan.. kami mulai dari 2 remaja kecil yang tertawa terbahak-bahak pada hal-hal paling konyol, dan tumbuh untuk memimpikan masa depan, dan sekarang menjalani impian kami bersama,” tulisnya dalam bahasa Inggris.

Pria berusia 32 tahun itu juga mengungkapkan rasa cintanya untuk Chelse Olivia. “Kamu adalah istri yang luar biasa, aku bahagia menikah denganmu! Aku sangat mencintaimu!! Lebih dari sebelumnya!” ujar Glenn.

Melihat unggahan suaminya, Chelsea tak hanya membalas pesan cinta tapi juga mempertanyakan foto yang diunggah Glenn. “Happy wedding anniversary my loveeee. I love you more and moreeeeee huneyyyyy… dari beribu foto pernikahan kita kenapa ini yang di pilih siih,” ujarnya.

Beberapa selebriti pun memberikan ucapan selamat untuk anniversary pernikahan pasangan yang romantis dan humoris ini. “Sayangku … yaa Allah kayanya baru kmarin kita ke kawinan kalian .. happy for you guys .. bahagia selalu yaa,” tulis Chacha Frederica.

“Happy Anniversary love birds Glenn Alinskie dan Chelsea Olivia saling jatuh cinta selalu… dunia akhirat sekarang dan nanti,” tulis Ayushita.

“Happy Anniversary kaliaannnn, bahagia selalu selamanyaaaa..” tulis Asmirandah.

