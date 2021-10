Misi Raisa Terpilih Sebagai Official Brand Partner Lancome Pertama di Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Bagi setiap perempuan menjaga kesehatan kulit sama pentingnya seperti bagian tubuh lainnya. Hal ini juga dilakukan penyanyi RaisaAndriana atau yang dikenal dengan Raisa. Dia mengungkapkan rahasia kecantikannya adalah rutin menggunakan serum untuk menjaga kulitnya tetap sehat dan bercahaya.

“Di tengah aktivitasku yang padat, aku diminta untuk selalu tampil prima dengan kulit yang terawat setiap saat. Hari ini untuk pertama kalinya, aku bagikan produk perawatan kulitku yang kupercaya, Lancôme Advanced Génifique, yang aku selalu pakai setiap hari untuk membantu pertahanan kulitku menjadi lebih kuat. My top secret, rahasia kulit tampak sehat, bercahaya, my confidence booster!” ungkap Raisa dalam keterangan resminya.

Produk perawatan kulit Lancôme ini memiliki peran penting dalam menghadirkan transformasi ilmiah paling canggih bagi wanita di seluruh dunia. Formula kandungan aktif Advanced Génifique Serum yang telah terlindungi hak paten terdiri dari 7 fraksi pre- & probiotik, Hyaluronic Acid dan Vitamin CG. Advanced Génifique serum terbukti mampu membantu pemulihan alami keseimbangan mikrobioma 2x lebih cepat setelah tetesan pertama. Satu tetesan serum dapat membantu memperkuat mikrobioma kulit, yang menjadi kunci dalam menjaga pertahanan kulit yang kuat untuk kualitas kulit yang tetap sehat dan muda. Setelah pemakaian satu botol, kulit akan menjadi +13 persen lebih bercahaya dan -21 persen kerutan lebih samar.

Baru-baru ini, Raisa terpilih menjadi Official Brand Partner Lancôme pertama di Indonesia. Bersama Lancôme, Raisa memiliki misi untuk menyebarkan kecantikan yang positif, melalui produk ikonik Lancôme yang memiliki manfaat terbaik, melalui riset- riset inovatif dengan teknologi tercanggih untuk wanita di seluruh dunia, sehingga dapat membuat banyak orang tampil lebih percaya diri, bersemangat, dan berkomitmen untuk masa depan yang lebih bahagia.

Caroline Foo, General Manager of L’Oréal Luxe Indonesia, mengungkapkan misi yang ingin diwujudkan bersama Raisa, sebagai Official Brand Partner pertama di Indonesia. "Sebagai perusahaan kecantikan global terdepan, kami menyadari setiap tindakan kami dapat memberikan dampak yang bermakna bagi banyak orang. Kami telah menetapkan ambisi kami untuk menjadi perusahaan yang dapat menggerakkan dunia dan menggerakkan Indonesia lebih maju, dengan mempersembahkan the best of beauty bagi setiap masyarakat Indonesia dari segi kualitas, manfaat, keamanan, yang juga ramah lingkungan," ujarnya.

Raisa pun menyambut baik kepercayaan yang diberikan untuknya. Dia berharap bisa mendorong nilai positif kecantikan untuk seluruh wanita di Indonesia. “Hari ini, aku resmi menjadi official Lancôme brand partner, luxury brand asal Prancis yang sudah menemani dan mempercantik wanita di seluruh dunia selama lebih dari 85 tahun! Terima kasih kepada Lancôme karena telah mempercayakanku dengan misi indah untuk mendorong kecantikan positif dan membantu semua wanita untuk dapat berkembang, merasa kuat, dan berkomitmen untuk masa depan yang lebih bahagia," ujarnya.

Brand General Manager Manager Lancome Indonesia, Tiffani Sionader menambahkan Lancôme dan Raisa memiliki nilai- nilai yang sama, yaitu percaya pada kekuatan dari kebahagiaan untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. “Brand DNA Lancôme yaitu ‘Happiness, Positivity, Empowerment’ dan juga ‘aspirative & intelligent’ woman in beauty with ‘purpose’. Semua digambarkan dengan sempurna oleh sosok Raisa yang ikonik, inspiratif, musisi multi-talenta dengan beragam prestasi yang menjadikannya kebanggaan Indonesia," ujarnya.

Lancome dan Raisa juga akan menyebarkan kebahagiaan dengan mendistribusikan Lancôme stronger-skin kit ke tenaga kesehatan sebagai garda terdepan yang tanpa henti melawan situasi pandemi saat ini untuk tidak lupa merawat kulit agar tetap kuat dan sehat. Inisiasi ini merupakan tanda apresiasi Lancôme kepada tenaga kesehatan yang tidak pernah menyerah dan terus memberikan yang terbaik untuk pasien-pasien yang terdampak oleh virus COVID-19. Untuk merayakan kolaborasi ini, Lancôme bersama Raisa turut menyelenggarakan virtual meet and greet #GrowHappinessTogether dengan lebih dari 1.000 penggemar di seluruh Indonesia.

