5 Alasan Umum Terbangun dari Tidur saat Tengah Malam

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu alasan paling umum untuk bangun tidur di tengah malam adalah karena itu hanya bagian dari siklus tidur normal Anda. Tapi berapa lama Anda harus tetap terjaga ketika itu terjadi, berapa kali bangun setiap malam terlalu banyak, dan jika angka itu memang berlebihan, apa yang bisa menyebabkan lebih sering bangun tidur tengah malam?

"Setiap orang bangun lima hingga tujuh kali per malam antara menyelesaikan siklus tidur yang lengkap," kata pakar tidur Shelby Harris, penulis The Women's Guide to Overcoming Insomnia. "Setiap bangun berlangsung sangat singkat, dan langsung tertidur dengan amnesia karenanya."

Setidaknya mengalami dua atau tiga kali bangun yang benar-benar Anda ingat adalah hal biasa dan umumnya tidak masalah—selama Anda dapat kembali tidur dengan relatif cepat, tambah Dr. Harris. Faktor usia dapat berperan di sini, mengingat orang yang lebih muda cenderung terbangun sekali atau dua kali dalam semalam, sedangkan orang yang lebih tua cenderung memiliki lebih banyak tidur yang terputus-putus.

Namun, berapa pun usia Anda, yang lebih penting daripada berapa kali Anda bangun (dan mengingatnya) adalah durasi berapa lama gangguan itu berlangsung—dan apakah pagi Anda terasa kacau sebagai akibatnya. "Anda hanya bisa terbangun dua kali di malam hari, tetapi jika satu kali terbangun selama satu jam beberapa kali seminggu, kemungkinan itu menjadi masalah," kata Dr. Harris, seperti dilansir dari laman Well and Good.

Jadi, jika Anda merasa lelah karena tidur yang rusak dan belum dapat menentukan penyebabnya, temukan 5 alasan umum yang mungkin menjelaskan mengapa Anda terbangun di tengah malam (dan apa yang harus dilakukan untuk masing-masing) berikut ini.

1. Mendengkur

Bisa jadi dengkuran Anda sendiri yang menjadi masalah atau teman tidur. Bagaimanapun, karena mendengkur bisa menjadi masalah kesehatan, menemui dokter tidur untuk mendengkur akan menjadi langkah cerdas berikutnya.

2. Panggilan alam… ingin buang air kecil atau besar



Jika Anda melihat diri Anda merangkak setiap malam dan kemudian merasa sulit untuk kembali tidur, cobalah untuk menghidrasi dengan penuh perhatian. Sementara hidrasi yang baik dapat menyebabkan tidur malam yang lebih baik secara keseluruhan, Dr Harris mengatakan untuk menghindari cairan tiga jam sebelum tidur. Atau mungkin, cobalah untuk mengendalikan kecemasan Anda, karena itu bisa jadi kecemasan yang bermain, bukan asupan minuman Anda.

3. Ketidaknyamanan yang menyebabkan berguling-guling

Ketidaknyamanan ini bisa berasa dari tempat tidur, selimut atau bantal Anda.

4. Suhu

National Sleep Foundation merekomendasikan suhu antara 15 sampai derajat Celcius untuk tidur nyenyak, jadi pertimbangkan iklim tempat tidur Anda. "Kamar tidur Anda harus sejuk dan nyaman," kata Dr Harris. "Kami sering pergi tidur dingin dan memiliki ruangan lebih hangat dari ideal, hanya untuk bangun tengah malam karena berkeringat."

5. Kecemasan atau otak yang aktif

Sangat mungkin bahwa sementara tubuh Anda mungkin nyaman seperti serangga, pikiran Anda berlari maraton. Itu juga bisa membuat Anda tetap terjaga. Mungkin juga Anda bisa tertidur, "tetapi begitu Anda tertidur selama beberapa jam, Anda mungkin terbangun di antara siklus tidur, dan apa pun yang ada di otak Anda sebelum tidur kemungkinan akan ada di sana—dan lebih kuat— tengah malam," kata Dr. Harris.

Tidak ada solusi satu ukuran untuk semua untuk ini, tentu saja, tetapi satu rekomendasi spesialis tidur Nate Watson, MD, sebelumnya mengatakan kepada Well+Good adalah membuat jurnal kekhawatiran sebelum tidur. Coba catat apa yang mengganggu Anda selama beberapa malam berturut-turut jika Anda merasa mual karena khawatir. Dan apa pun penyebabnya, dipersenjatai dengan pengetahuan baru dan spesifik, harapannya adalah mimpi yang menyenangkan (tidak terputus!) dapat terjadi dalam waktu dekat Anda.

