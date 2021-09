Dukung Perempuan Berinovasi, Wardah Luncurkan Kampanye Beauty Moves You

Wardah meluncurkan kampanye Beauty Moves You pada Kamis, 30 September 2021 (tangkapan layar Zoom)

TEMPO.CO, Jakarta - Merek kecantikan Wardah meluncurkan kampanye Beauty Moves You pada Kamis, 30 September 2021. Kampanye ini memperkenalkan aspek baru kecantikan bagi perempuan yang mengutamakan nilai-nilai progresif, modern, kesopanan, berani, dan kebermanfaatan.

GroupHeadWardahNoviaSukmawaty mengatakan bahwa kampanye ini bertujuan memotivasi perempuan Indonesia agar berani bergerak untuk menjadi versi terbaik dirinya. Tak harus membuat gerakan besar, langkah kecil yang dilakukan konsisten pun bisa bermanfaat.

“Wardah Beauty Moves You berupaya untuk menerobos pola pikir yang mungkin selama ini membatasi ruang gerak perempuan untuk berdaya dan mendorong mereka menjadi versi terbaik dari dirinya," ujar dia dalam konferensi pers virtual.

Dalam kampanye ini, perempuan merupakan penggerak perubahan dan kecantikan diartikan sebagai langkah yang dapat memberikan dampak dan manfaat kepada lingkungan, sesama, dan dunia.

Acara peluncuran dihadiri oleh beberapa perempuan Indonesia yang berinovasi, antara lain Sabrina Anggraini dan Nicky Clara. Sabrina merupakan CEO dan co-founder perusahaan rintisan teknologi Natuno Lab, yang saat ini melanjutkan kuliah di Massachusetts Institute of Technology (MIT), Amerika Serikat. Adapun Nicky Clara adalah COO This Able Enterprise yang melakukan banyak kegiatan pemberdayaan disabilitas.

Hadir pula Dewi Sandra, brand ambassador Wardah sejak 10 tahun lalu. Dewi berharap Beauty Moves You akan menjadi rumah bagi para perempuan Indonesia luar biasa yang akan berkontribusi dalam pembangunan negara.

“Inilah masa depan kita wanita-wanita muda yang luar biasa. Sabrina akan membawa ilmu pulang, di sini ada wadah kamu bisa share ilmu yang kamu dapat. Negara ini akan terbangun karena wanita-wanita hebatnya. Perempuan juga kekuatan yang tak boleh dikesampingkan dan diremehkan,” ujar model dan aktris berusia 41 tahun itu.

Salah satu acara yang disiapkan Wardah untuk kampanye ini adalah Beauty Moves You The Experience pada 30 - 31 Oktober 2021. Acara ini menghadirkan perwakilan tokoh-tokoh perempuan progresif Indonesia dan global, dari lintas profesi dan keahlian.

