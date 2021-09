Rahasia Kulit Sehat Bercahaya Shin Hyun Been Aktris Hospital Playlist

TEMPO.CO, Jakarta - Shin Hyun Been terlihat mempesona dalam pemotretan terbaru sebagai model untuk produk Vinoperfect perusahaan perawatan kulit Prancis Caudalie majalah. Aktris pemeran Jang Gyeo Ul dalam drama Korea Hospital Playlist itu memancarkan kecantikan alami, saat dia berpose secara alami di depan pohon anggur.

Dalam wawancara untuk pemotretan itu, Shin Hyun Been mengungkapkan rahasia kecantikannya. Dia mengaku tidak memiliki perawatan kulit khusus. "Daripada menerapkan banyak ini dan itu, saya hanya berhati-hati untuk menggunakan produk perawatan kulit yang paling dibutuhkan kulit saya saat ini," ujarnya.

Aktris berusia 35 tahun itu menambahkan bahwa dia saat ini menggunakan serum radiance Vinoperfect Caudalie, yang memungkinkan kulitnya bersinar. Selain serum radiance, model Vinoperfect line Shin Hyun Been terdiri dari tiga item lain termasuk esens pencerah, pelembap pencerah, dan krim malam pengoreksi bintik hitam.

Selain rahasia kecantikan, dia juga mengungkapkan self-care yang dilakukan sehari-hari. “Aku mencoba untuk hidup seperti diriku setiap saat," ujarnya. Dia menulis di jurnal setiap hari untuk melihat kembali hari itu sambil menghibur dirinya sendiri untuk mengikuti keyakinannya dan menjadi dirinya sendiri.

Tentang peran yang ingin dia ambil di masa depan, lulusan Korea National University of Arts itu ingin mengeksplorasi banyak karakter. “Saya ingin mencoba jenis peran baru yang belum saya mainkan," ujarnya.

Shin Hyun Been membintangi serial “Hospital Playlist” musim 2 yang baru saja selesai ditayangkan. Aktris ini juga dikonfirmasi untuk menjadi lawan main Song Joong Ki dalam drama JTBC mendatang “Chaebol Family’s Youngest Son” (judul literal), dan dia saat ini bersiap untuk membintangi “Reflection of You” JTBC dengan Go Hyun Jung. Drama ini akan berkisah tentang perselingkuhan, pengkhianatan, korupsi, dan balas dendam yang mengikuti pertemuan antara Jung Hee Joo yang diperankan Go Hyun Jung dan Goo Hae Won yang diperankan Shin Hyun Been. “Reflection of You” tayang perdana pada 13 Oktober.

