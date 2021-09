Detail Busana Meghan Markle Selama di New York Tunjukkan Perubahan Gayanya

Meghan Markle tampil dalam konser Global Citizen 2021 di Central Park, New York, AS, 25 September 2021. Meghan yang hadir bersama sang suami, Pangeran Harry, mempromosikan kesetaraan akses vaksin Covid-19 untuk seluruh penduduk dunia. REUTERS/Caitlin Ochs

TEMPO.CO, Jakarta - Pekan lalu, Meghan Markle dan Pangeran Charles mengunjungi New York, Amerika Serikat untuk berbicara di Global Citizen Live dan bertemu dengan para pemimpin PBB. Selain tujuan utamnya dia memberi penggemar gambaran sekilas tentang gaya setelah berhenti menjadi anggota senior kerajaan

Selama tiga hari Duchess of Sussex berada di Big Apple, dia menghindari merek Inggris yang pernah ia gunakan. Sebagai gantinya doa melangkah keluar dalam serangkaian mode siap-musim gugur dari label Amerika dan Italia seperti The Row dan Max Mara. Selain dia masih menyukai tampilan monokromatik seperti biasanya, siluetnya telah berubah sejak dia meninggalkan kehidupan kerajaan.

Selama hari-harinya selama di London, Duchess of Sussex mengenakan rok dan gaun midi, mantel berikat dan topi yang banyak, sesuai protokol istana; sekarang, dia benar-benar memakai celana, seperti dilansir dari laman Page Six.

Pangeran Harry dan istrinya, Duchess of Sussex Meghan Markle melambaikan tangan saat mengunjungi Museum Momerial 9/11 di Manhattan, New York, AS, 23 September 2021. Harry dan Meghan menyempatkan diri mengunjungi Museum Momerial 9/11 saat berada di New York. REUTERS/Andrew Kelly

Pada hari Kamis 23 September 2021, Meghan Markle memulai segalanya dalam busana bernuansa biru angkatan laut yang terdiri dari mantel Emporio Armani di atas turtleneck dan celana panjang yang serasi - tampilan yang lebih cocok untuk ruang rapat daripada Istana Buckingham.

Untuk kunjungan ke sekolah dasar Harlem pada hari Jumat 24 September 2021, wanita berusia 40 tahun itu mengenakan mantel Loro Piana berwarna anggur senilai USD 5.840 atau sekitar Rp 83,4 juta dan celana panjang senilai USD 1.685 atau sekitar Rp 24 juta. Busana modis ini terasa jauh berbeda dari gaya pas yang lebih tradisional yang dia kenakan sebagai seorang bangsawan.

Meghan Markle dan Pangeran Harry bertemu dengan Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield di New York, Kamis, 23 September 2021 (Twitter/@LindaT_G)

Pada hari Sabtu 25 September 2021, Markle mengunjungi markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam tampilan lain yang layak untuk CEO, kali ini mantel berwarna camel senilai USD 5.590 atau sekitar Rp 79 juta, kemeja USD 695 atau sekitr Rp 9,9 juta dan celana USD 895 atau sekitar Rp 12,7 juta dari koleksi Max Mara.

Dan untuk konser amal sore itu di Central Park, Duchess of Sussex muncul dengan gaun mini Valentino Shift senilai USD 5.400 atau sekitar Rp 77 juta, antara hemline pendek dan hiasan berkilau, itu adalah peningkatan yang menyenangkan dari pakaian saat ia berada di istana.

Pangeran Harry dan Meghan Markle tampil dalam konser Global Citizen 2021 di Central Park, New York, AS, 25 September 2021. Pangeran Harry dan Meghan menyerukan agar organisasi internasional independen diizinkan untuk menentukan di mana dosis itu paling dibutuhkan. REUTERS/Caitlin Ochs

Tapi sementara busananya mungkin telah berubah sejak dia tinggal di Montecito, California, Meghan Markle masih memegang elemen tertentu dari gaya kerajaan. Hal ini terlihat saat sebelum dan sesudah naik panggung di Global Citizen Live, dia membawa tas Lady D-Lite Dior USD 4.900 atau sekitar Rp 70 juta, gaya yang dicintai oleh mendiang ibu mertuanya, Putri Diana.

