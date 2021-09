Ratu Elizabeth II Selalu Merias Wajahnya Sendiri Kecuali di Acara Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Ratu Elizabeth II biasanya merias wajahnya sendiri. Namun ada satu kesempatan setiap tahun di mana ia menyewa seorang makeup artist profesional, yaitu saat rekaman pidato Natal tahunannya.

"Anda mungkin terkejut mengetahui bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan sepanjang tahun ketika Yang Mulia tidak merias wajahnya sendiri," tulis penjahit kerajaan Angela Kelly dalam The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe.

Biasanya pada 12 Desember, hampir dua minggu sebelum pidatonya disiarkan ke jutaan rumah tangga Inggris pada 25 Desember — Ratu mengatur agar Marilyn Widdess makeup wajahnya.

Tampaknya kemungkinan besar Widdess — karyawan lama BBC yang dilatih di departemen tata rias internal mereka pada tahun 1973 — menggunakan beberapa produk kecantikan andalan Ratu, yang mencakup merek seperti Elizabeth Arden dan Clarins, keduanya di antaranya memiliki Royal Warrants. Ini bervariasi dari tahun ke tahun apakah Ratu memakai kacamata dalam pidatonya, tetapi ketika dia perlu menyimpannya, dia lebih menyukai kotak kulit berlapis suede Launer.

Acara perayaan juga merupakan salah satu waktu yang langka di mana orang lain memilih pakaian terakhir Ratu. Setelah memilih pilihan tampilan yang mungkin berhasil, Ratu menyerahkannya kepada tim produksi untuk memiliki keputusan akhir untuk memastikan warna dan pola berfungsi di kamera. Jika Ratu senang dengan pilihan mereka, maka "dia puas," kata Widdess, yang telah bekerja untuk Ratu sejak 1994.

Sementara wanita kerajaan sering kali menyewa makeup artist profesional untuk rutinitas kecantikan mereka, Kate Middleton dan Meghan Markle kadang-kadang mengikuti Ratu Elizabeth II.

Kate Middleton merias wajahnya sendiri di hari pernikahannya, dengan sedikit "bantuan tata rias" dari penata rias Bobbi Brown Hannah Martin - dan Brown sendiri menyetujuinya. "Saya tidak akan mengubah apa pun tentang riasannya," kata Brown. "Dia terlihat cantik, segar, dan yang terpenting, bahagia."

Sementara tampilan hari pernikahan alami Meghan datang dengan bantuan teman lama Daniel Martin, temannya sebelumnya mengatakan kepada People bahwa Duchess of Sussex sangat mandiri dalam hal rutinitas kecantikannya.

"Saya bersamanya bulan lalu, dan dia akan mengadakan pertunangan publik," jelasnya pada 2019. "Harry dan saya sedang duduk dengan anjing, dan kami semua mengobrol, dan dia mengecat kukunya. Kecuali untuk pernikahannya, dia melakukan semua riasannya sendiri. Berdandan sendiri, menata dirinya sendiri. Dia menjadi lebih nyaman merias wajahnya sendiri. Dia menyukai makeup dan dia pandai dalam hal itu! Dia merias wajahnya sendiri. Dia tidak cerewet—dia hanya mencoba memakainya dan keluar dari pintu."

