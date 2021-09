Demi Putranya Mandy Moore Tak Lupa Bawa Pompa ASI ke Emmy Awards

TEMPO.CO, Jakarta - Mandy Moore menghadiri Emmy Awards 2021, Minggu 19 September 2021. Dia tampil glamor mengenakan gaun tulle merah Carolina Hererra. Dia juga tampil bold dengan lipstik merah dan high heels senada.

Namun ada satu aksesori yang tidak ia lupakan, yaitu breast pump atau pompa ASI. "Aksesori MVP malam ini!” tulis aktris 37 tahun, dalam keterangan pada foto Instagram Story menunjukkan perangkatnya sebelum acara penghargaan, di mana dia memerankan Rebecca Pearson, telah dinominasikan untuk Outstanding Drama Series tahun ini.

Bintang Princess Diaries ini menjadi seorang ibu pada bulan Februari ketika dia dan Taylor Goldsmith, menyambut kelahiran Gus. "Dia tepat waktu dan tiba tepat pada tanggal jatuh temponya, sangat menyenangkan orang tuanya," kata penyanyi itu kepada pengikut Instagram-nya saat itu. “Kami siap untuk jatuh cinta dengan segala macam cara baru, tetapi itu melampaui apa pun yang pernah kami bayangkan.”

Melansir laman US Magazine, nominator Golden Globe itu terbuka tentang naik turunnya perjalanan menyusui sejak si kecil lahir. "Saya merasa sangat beruntung," kata Moore selama acara "Dr. Berlin’s Informed Pregnancy Podcast" pada bulan Maret. “Saya pikir mungkin karena saya mengalami persalinan yang sangat melelahkan, para dewa tersenyum kepada saya dalam hal menyusui. … Dia langsung mengunci. Saya tidak memiliki masalah dengan pasokan. … Saya punya banyak susu, jadi menyusuinya tidak terlalu lama. Dia mendapat banyak dalam delapan sampai 10 menit. Terkadang dia tidak bisa pergi ke sisi lain saat menyusui karena dia mendapat banyak susu. Tapi ya, itu bukan masalah besar.”

Bulan berikutnya, dia memberi tahu pengikut Instagram-nya bahwa dia menderita saluran ASI yang tersumbat. "Pasti melakukan posisi menyusui football hold dan secara eksklusif menyusui di satu sisi yang terkena dampak, lesitin, pijat, mandi garam epsom air panas, dan lainnya," tulisnya pada foto selfie Instagram April. “Saya curiga itu karena kembali bekerja dan memompa lebih sering daripada menyusui langsung di siang hari. Semuanya bagus."

Mandy Moore juga membagikan beberapa foto dirinya sedang menyusui Gus saat masih dalam rias wajah karakter tua This Is Us. “Itu penutup dari musim 5, sekarang saya hanya memberi makan anak saya,” canda Moore di Instagram Story-nya pada bulan Mei. "Saya harap dia tidak akan membutuhkan terapi untuk ini nanti."

Baca juga: Mandy Moore Berbagi Pengalaman Menyusui, Indah sekaligus Kacau