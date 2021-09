Lisa Blackpink Jelaskan Perbedaan Konsep LALISA dan Style Blackpink

TEMPO.CO, Jakarta - Lisa Blackpink membuat debut solonya yang telah lama ditunggu-tunggu dengan albumnya LALISA dan judul lagu dengan nama yang sama. Dalam sebuah wawancara dengan OUTNOW Unlimited, dia berbicara tentang ini dan banyak lagi, salah satunya tentang konsep gaya dalal album solo ini.

Lisa membandingkan debut solonya dengan pekerjaan sebelumnya sebagai anggota BLACKPINK. Dia mampu menunjukkan banyak gaya kepada publik dalam lima tahun terakhir. "Pertama, saat di BLACKPINK, saya mencoba konsep yang berbeda," ujarnya, seperti dilansir dari laman Koreaboo.

Sejak debut mereka di tahun 2016, BLACKPINK telah melakukan beberapa konsep berbeda. Dari lagu “How You Like That…” sampai “STAY” dan “Lovesick Girls” yang emosional, hingga “Don’t Know What To Do” yang imut, mereka membuktikan bahwa mereka bisa mengguncang genre apapun!

Namun album LALISA Lisa, difokuskan untuk menjadi "garang." Baik "LALISA" dan "MONEY" adalah lagu hip hop yang sempurna untuk menari. "Sekarang album kali ini hanya untuk saya sendiri. Sangat cocok dengan lagunya, [itu] konsep yang garang, seperti rapper wanita yang kuat," ujarnya.

LALISA tidak hanya unik di antara daftar lagu BLACKPINK, tetapi juga lagu solo dari sesama anggotanya. "SOLO" Jennie Blackpink adalah lagu pop dengan elemen EDM, memamerkan kecantikannya yang elegan. Sementara itu, "On The Ground" milik Rosé adalah lagu elektropop dengan elemen synth. Dia sangat memperhatikan saat menulis lirik karena lirik tersebut mencerminkan perjalanan hidupnya dan menjadi terkenal. Dan akhirnya, “LALISA” adalah lagu percaya diri yang menekankan kemampuan rap dan menarinya.

Selain tentang konsep album, dia juga melihat kembali foto-foto yang luar biasa untuk albumnya. Dengan makeup flawless, gaya rambut yang indah, dan perhiasan yang tepat. Namun, bagian yang paling berkesan adalah semua pakaian modisnya.

Dia mengungkapkan dalam video di balik layar bahwa dia sangat menginginkan satu pakaian sehingga stylist-nya bahkan membawanya untuknya. "Ini adalah pakaian yang sangat ingin saya pakai, jadi stylist saya membawanya untuk saya," katanya.

Pakaian yang dimaksud terdiri dari coat mewah, celana pendek denim bertuliskan namanya, dan sepatu hak tinggi paha bertali. "Lisa sendiri jatuh cinta dengan itu dan berterima kasih kepada stylist-nya karena telah berusaha keras untuk membawanya. "Saya sangat puas dengan itu. Terima kasih!" ujarnya.

Lisa Blackpink juga berbagi adegan yang paling dinantikan dari video musik LALISA.

Dalam adegan jaket, Lisa mengungkapkan bahwa dia sangat ingin melakukan adegan tertentu dalam pemotretan jaket albumnya sehingga dia secara khusus memintanya.

Meskipun dia mengambil gambar di banyak lokasi berbeda, dia tetap paling menantikan pemandangan air. "Shoot yang paling saya nantikan adalah yang ini," katanya yang meminta staf memasukkannya! "Saya memberi tahu mereka bahwa saya sangat ingin melakukannya, dan mereka membuatnya seperti ini, jadi saya sangat menantikannya."

Di adegan itu, Lisa Blackpink mengenakan gaun hitam dari koleksi Couture Spring/Summer 2021 Alexandre Vauthier. Dengan penuh percaya diri, dia melangkah ke rantai gantung dan berpose seolah-olah dia telah melakukannya jutaan kali sebelumnya! Lisa kemudian berubah mengenakan gaun emas yang eye-catching oleh Paco Rabanne dari koleksi Spring ready-to-wear 2021.

