5 Ide OOTD dengan Celana Jeans untuk Beragam Aktivitas

TEMPO.CO, Jakarta - Item fashion yang tepat salah satu hal penting untuk terlihat trendi selama beraktivitas sehari-hari. Misalnya celana jeans yang dapat digunakan semua orang di berbagai kegiatan, baik formal maupun santai. Bahkan jeans kerap menjadi pilihan pertama kebanyakan orang dalam mengatasi fashion emergency ketika hendak bepergian.

Maraknya trend celana jeans juga tentunya diimbangi oleh beberapa merk ternama yang menciptakan berbagai jenis dan model celana jeans yang disesuaikan dengan kepribadian dan kebutuhan tiap orang. Linda Sadikin, owner of Nikijeans mengatakan, sebagai salah satu brand denim wear lokal, berupaya untuk menghadirkan berbagai jenis pakaian yang nyaman dipakai untuk menunjang seluruh aktivitas masyarakat, khususnya para perempuan.

"Kami menghadirkan berbagai jenis celana jeans tanpa karet mulai dari boyfriend jeans, high waist jeans sampai skinny jeans dengan berbagai ukuran seperti Plus-size Boyfriend Jeans yang dapat digunakan semua perempuan tanpa terkecuali. Celana boyfriend jeans yang dimiliki Nikijeans juga memiliki cuttingan yang detail mengerucut ke bawah sehingga kaki terlihat ramping," ujarnya dalam keterangan resmi. "Tak hanya menyediakan berbagai pilihan celana jeans, kami juga bekerjasama dengan ShopeePay untuk menghadirkan promo yang menguntungkan.”

Berikut inspirasi celana jeans yang dapat kamu gunakan di berbagai momen berbeda

1. Belanja ke swalayan

Kumi Highwaist Shorts dari Nikijeans. (dok. Nikijeans)

Belanja keperluan sehari-hari di pusat perbelanjaan dapat menjadi salah satu hiburan di masa pandemi. Kegiatan berbelanja tentunya memakan waktu yang tidak sebentar sehingga kenyamanan pakaian pun menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan sebelum pergi belanja. Nikijeans berkolaborasi dengan KOKUMI menghadirkan Kumi Highwaist Shorts dan oversize t-shirt Rainbow. Set pakaian ini membuatmu bebas bergerak selama berbelanja bulanan. Tak hanya itu, menggunakan kaos dan celana pendek juga akan memudahkan aktivitasmu untuk memilih dan mengangkat barang belanjaan.

2. Hangout bareng teman

Afternoon Onesie Two Looks dari Nikijeans. (dok. Nikijeans)

Hangout zaman sekarang tentunya tidak lengkap jika belum foto bersama-sama. Selain untuk mengabadikan momen berharga tersebut, kegiatan berfoto ini juga menjadi tempat yang tepat untuk menampilkan outfit bepergian kamu. Afternoon Onesie Two Looks dari Nikijeans yang berkolaborasi dengan Fen dapat menjadi pilihan. Kamu juga bisa memadukan looks ini dengan sneakers favorit agar lebih kekinian dan stylish. Jangan lupa untuk menggunakan masker dengan warna yang senada dengan warna outfit agar terlihat tambah keren dan terlindungi dari paparan virus.

3. Pergi vaksin

Abby & Giselle White Boyfriend Jeans dari Nikijeans. (dok. Nikijeans)

Momen mendapatkan vaksin tentunya menjadi salah satu momen yang paling ditunggu-tunggu di tengah pandemi seperti sekarang. Kamu membutuhkan outfit yang nyaman untuk menunggu antrean vaksin yang panjang, selain itu baju yang mudah digulung sehingga tidak mempersulit proses vaksinasi. Oversize t-shirt yang dihadirkan Nikijeans bisa menjadi pilihan pakaian yang tepat untuk momen ini. T-shirt ini bisa kamu mix-and-match dengan Abby Light Blue Boyfriend Jeans atau Giselle Ripped Boyfriend Jeans milik Nikijeans yang tentunya nyaman dan bisa digunakan untuk semua ukuran tubuh.

4. Kencan di malam hari

Falona Highwaist Skinny dari Nikijeans. (dok. Nikijeans)

Momen berharga ini tentunya menjadi waktu kamu untuk memberikan kesan yang baik, salah satu caranya, yaitu dengan menggunakan pakaian yang menarik. Misalnya Falona Highwaist Skinny dari Nikijeans dengan cutting di bagian paha yang memperindah bentuk kaki kamu. Jangan lupa untuk menggunakan heels kesukaanmu agar tampilanmu makin menarik.

5. Me-time santai di kedai kopi favorit

Giselle White Boyfriend Jeans dari Nikijeans. (dok. Nikijeans)

Terkadang hal yang paling di utuhkan setelah menjalani berbagai kegiatan yang pastinya melelahkan adalah me-time, misalnya bersantai di kedai kopi favorit. Berpakaian yang nyaman tentunya sangat dibutuhkan di momen ini agar tidak mengganggu aktivitas me-time. Oversize Crop Sweater "Kimbab" warna mustard yang dipadukan dengan Giselle White Boyfriend Jeans dari Nikijeans bisa menjadi pilihan yang akan membuat kamu tampil lebih santai ketika me-time. Jeans tersebut dirancang dengan detail yang tidak menghambat ruang gerak sehingga lebih nyaman tapi tetap stylish.

