Cincin Tunangan Kate Hudson dan Danny Fujikawa Senilai Rp 2 hingga 3 M

TEMPO.CO, Jakarta - Kate Hudson akhirnya menerima pinangan Danny Fujikawa, laki-laki yang menjadi kekasihnya selama lima tahun terakhir. Fujikawa melamarnya dengan cincin pertunangan cokelat muda. Bahkan Hudson menunjukkan cincinnya ketika dia berjalan di Met Gala pada hari Senin, 13 September, 2021.

"Ayo pergi!,” tulis aktris How to Lose a Guy in 10 Days menuliskan dalam keterangan foto dirinya dan calon suaminya di Instagram, yang mengkonfirmasi pertunangan mereka.

Cincin pertunangannya yang indah bukanlah berlian tradisional. Batu yang dipotong bantal sebenarnya berwarna "cokelat muda", serta dihiasi dengan pita emas mawar tipis yang beraksen berlian.

Menurut Kathryn Money dari perusahaan perhiasan Brilliant Earth, batu itu tampaknya antara enam dan delapan karat. “Bergantung pada karakteristik khusus dari batu tengah dan samping, kami memperkirakan biaya cincin antara sekitar $175.000 dan $225.000 atau sekitar Rp 2 sampai 3 miliar,” ujarnya, seperti dilansir dari laman US Magazine.

Kate Hudson dan kekasihnya. Foto: Instagram Kate Hudson.

Di Met Gala 2021, aktris 42 tahun itu mengenakan gaun pinkMichaelKors. Gaunnyaterdiri dari bralettem rok ketat berhiaskan manik-manik, serta outer dari bulu yang panjang dan senada dengan busananya. Sebagai pelengkap penampilannya dia mengenakan perhiasan berupa anting-anting dan kalung liontin cantik LorraineSchwartz, serta highheels GiuseppeZanotti.

Saat datang ke bagian kecantikan, Kate Hudson memastikan kulitnya bugar sebelum acara dengan facial dari Ivan Pol. Dia menggunakan beberapa produk dari Dr. Barbara Sturm, termasuk Krim Mata Anti-Aging, Serum Hyaluronic, Serum Super Anti-Aging, Krim Wajah Super Anti-Aging, Glow Drops, dan Lifting Serum. Sedangkan untuk rambut? Stylist Cameron Rains menggunakan az Craft Luxury Haircare untuk menciptakan kuncir kuda rendah yang minimalis dan super ramping.

Baca juga: Fashion Kate Hudson di Festival Film Venesia, Ikuti Tren Cutout Asimetris