3 Inspirasi Street Style Febby Rastanty di New York

TEMPO.CO, Jakarta - Febby Rastanty menjadi salah satu perwakilan merek Erigo yang debut di New York Fashion Week, baru-baru ini. Dia bersama beberapa selebriti lainnya seperti Luna Maya, Alika Islamadina, Enzi Storia, influencer Ayla Dimitri, Rachel Vennya, Arief Muhammad, aktor Gading Martin, Omar Daniel, Denny Sumargo dan lainnya, menghadiri fashion show Erigo dalam pekan mode terbesar di dunia itu.

Selama berada di New York, mantan anggota girlband Blink itu tampil bergaya modis dengan berbagai macam gaya busana yang dikenakannya. Berikut gaya street style Febby Rastanty selama di negeri Paman Sam.

1. Kasual dengan kaos dan sneakers

Gaya Febby terlihat simpel dan kasual mengenakan atasan berupa kaus polos berwarna oranye dan rok kulit panjang cokelat. Dia memadupadankan busananya dengan sneakers putih serta handbag senada dengan atasannya. Agar tampilannya semakin keren, dia menggunakan aksesori berupa kacamata hitam yang sangat cocok di wajah mungilnya.

2. Edgy dengan jaket taslan

Biasanya memakai rok terkesan feminin. Namun wanita kelahiran 1996 itu sukses membuat rok yang dipakainya terlihat edgy. Febby memadukanpadankan atasan hitam dan rok mini motif plaid. Untuk menambah kesan edgy, dia mengenakan jaket taslan two tone, sepatu loafer hitam Prada, serta hand bag Celine yang senada.

3. Elegan dengan dress hitam

Febby juga tampil bergaya elegan mengenakan dress hitam panjang dengan detail belahan samping dan celana shorts berwarna hijau neon. Dia memasangkan dress-nya dengan high heels model bertali hingga lutut yang senada dengan celana shorts-nya. Sedangkan aksesori yang digunakannya berupa belt hitam dan tas mikro senada. "My full look for The Show of Erigo X at New York Fashion Week! and yes I'm wearing Erigo X from head to toe," tulisnya di Instagram.



SITI HAJAR SUWARDI