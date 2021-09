Gaya Cozy Billie Eilish di MTV VMA 2021 Padu Padan Sweater dan Sneakers Platform

TEMPO.CO, Jakarta - Billie Eilish menghadiri MTV VMA di New York City, Amerika Serikat, Minggu, 12 September 2021. Penampilanya sedikit tak terduga, penyanyi yang terkenal dengan gaya yang berani, tiba di MTV VMA 2021 mengenakan pakaian musim gugur terbaiknya: sweter berkerah rajut, rok midi-length, dan apa yang tampak sebagai penghangat kaki di atas sepatu kets platform.

Eilish melengkapi penampilannya yang sangat nyaman dengan perhiasan perak karya David Yurman, seperti dikutip dari laman Pop Sugar. Di tengah kerumunan selebriti dengan gaun vintage dan gaun-gaun high fashion, penyanyi 19 tahun itu adalah orang yang paling nyaman yang hadir di acara itu. Eilish hadir bersama kakaknya Finneas Braid O'Connell, yang tampil formal mengenakan setelan jas suede hitam Vivienne Westwood dan kemeja putih.

Tak hanya busana, gaya rambut dan makeup-nya pun terlihat sederhana. Dia tampil dengan potongan rambut pendek diberi ditata acak-acakan, dan makeup-nya bernuansa warna netral serta sedikit kilau. Namun, bagian paling mengejutkan dari tampilan Eilish adalah kukunya. Alih-alih menggunakan kuku akrilik ultra-panjang seperti biasanya, kali ini kukunya benar-benar alami — baik panjang maupun warnanya. Bahkan, Eilish melewatkan cat kuku sama sekali dan memotong kukunya menjadi pendek, seperti dikutip dari laman Allure.

Di MTV VMA 2021, Eilish dinominasikan untuk Lagu Pop Terbaik (“Therefore I Am”), Lagu Latin Terbaik (“Lo Vas A Olvidar” dengan Rosalía), Video for Good (“Your Power”), Best Direction (untuk video musiknya “Your Power, ” yang disutradarai Eilish), dan Sinematografi Terbaik (“Therefore I Am”). Ini menandai salah satu penampilan publik besar pertamanya — dan momen karpet merah — di era musik Happier Than Ever barunya dan datang satu hari sebelum Eilish menjadi host di Met Gala.

Awal tahun ini, dalam wawancara dengan British Vogue, Billie Eilish berbicara mendefinisikan gayanya sebagai seorang wanita muda yang semakin dewasa dalam sorotan — dan bagaimana perasaannya tentang beberapa orang yang merayakan pakaiannya yang lebih longgar sehingga dia tidak akan dilecehkan secara seksual terhadap rekan-rekannya dalam ansambel yang lebih terbuka. “Karena cara saya merasa bahwa dunia melihat saya, saya belum merasa benar-benar diinginkan,” katanya sambil menghela nafas. "Tapi itu benar-benar seluruh hidupku, jadi aku tidak tahu apakah itu ada hubungannya dengan ketenaran."

