Potret Marshanda yang Tampil Stylish selama Jalani Terapi Healing di Los Angeles

TEMPO.CO, Jakarta - Marshanda menjalani terapi rutin untuk pengobatan gangguan bipolar. Dia mencoba berbagai cara, termasuk ke Amerika Serikat untuk menjalani healing therapy selama satu bulan.

Meski tujuan utamanya untuk terapi, perempuan 32 tahun itu menikmati setiap momennya di di Negeri Abang Sam. Dia pun kerap tampil stylish dan ceria saat keluar rumah dengan brand lokal Indonesia.

Berikut beberapa potret Marshanda.

1. Simpel dengan one set merah

Marshanda (Instagram/@marshanda99)

Marshanda tak melewatkan kesempatan untuk mengunjungi taman hiburan di Los Angeles. Berpose di jalan beralas kayu, ibu satu anak ini bergaya dengan jaket dan celana dengan warna serta motif floral yang serasi dari Klementine Collection. Marsha sengaja memilih oneset yang berwarna merah yang memberikan kesan berani dan percaya diri. Dia menggunakan inner crop top berwarna hitam agar tampilannya tidak terlihat monoton. Tampilannya semakin menarik perhatian lantaran lipstik merah maroon di bibirnya yang tersenyum lebar.

2. Kasual dengan kaou dan jins

Marshanda (Instagram/@marshanda99)

Aktris sinetron Bidadari itu mengikuti salah satu sesi terapi di pantai, intuitive dancing. Di sini, dia dan pengunjung lainnya mengenakan head set dan menari mengikuti irama musik.

Marsha tampil kasual hanya dengan kaus polos unisex dan jeans. Ide berpakaiannya kali ini memang cocok untuk segala jenis usia. Kaus yang dipakainya dari brand Ocwa yang memuat pesan body positivity. Kaus yang berwarna ungu lembut ini bertuliskan “my body my choice and you are not allowed to complain about it” yang memiliki arti tubuhnya adalah miliknya dan tidak ada orang yang berhak menyinggung.

3. Sporty dengan blazer dan jogger

Marshanda (Instagram/@marshanda99)

Blazer dengan warna fuchsia yang mencolok menjadi pilihan Marsha selanjutnya. Kali ini dia membiarkan blaze dari brand Senora itu terbuka agar tidak memberikan kesan yang kaku, kemudian di padukan dengan inner kemben yang berwarna pink lembut. Untuk bawahan, dia mengenakan celana jogger warna putih yang memberikan sporty look. Tampilan sporty-nya semakin lengkap dengan tambahan sneakers serasi dengan warna joggernya.

SITI HAJAR SUWARDI