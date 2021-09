Jennifer Aniston Manfaatkan Waktu Pandemi Buat Merek Perawatan Rambut Sendiri

TEMPO.CO, Jakarta - Gaya rambut Jennifer Aniston sempat menjadi tren dengan gaya shaggy berlapis seperti karakternya sebagai Rachel dalam serial Friends. Bahkan dengan highlight beach blonde telah memengaruhi pilihan potongan rambut dan warna di salon-salon di seluruh negeri sejak tahun 90-an.

Setelah menetapkan tren rambut selama lebih dari dua dekade, kini dia meluncurkan produk perawatan rambut. Dia bermitra dengan Living Proof mendirikan LolaVie, merek dengan bahan-bahan alami dan sains.

Namun, merek perawatan rambut tidak ada dalam visi Aniston sampai dia menjadi sangat tertarik pada pengembangan produk saat sebelumnya bekerja di bidang perawatan rambut. "Bertahun-tahun yang lalu, saya bekerja dengan perusahaan perawatan rambut lain dan saya menangkap setelah terlibat dalam hal-hal menyenangkan di belakang layar seperti bahan dan sains," katanya kepada InStyle.

Dengan LolaVie, Aniston ingin menciptakan produk multiguna yang berkhasiat, tanpa bahan pengisi yang diragukan seperti paraben, silikon, sulfat, ftalat, gluten, dan pengawet lainnya. Formulanya juga vegan dan bebas dari kekejaman terhadap hewan.

"Saya ingin setiap produk menjadi multiguna; seperti Pisau Tentara Swiss dalam produk rambut," katanya. "Sudah lima tahun sejak kami mulai mengembangkan produk pertama. Butuh waktu lama karena jadwal, tetapi juga melalui batch produk yang berbeda dengan bahan yang berbeda untuk membuatnya tepat dan kemudian mengujinya pada semua jenis rambut."

Produk pertama yang diluncurkan berupa detangler, semprotan untuk mengatasi rambut kusut. "Kami mulai dengan detangler karena saya pengguna detangler," kata Aniston tentang peluncuran pertamanya. "Ini adalah langkah pertama ketika Anda keluar dari kamar mandi sehingga Anda tidak merobek rambut Anda. Kami menguji batch yang berbeda dengan memberikannya kepada beragam pacar dan pria saya yang semuanya memiliki jenis rambut yang berbeda."

Aniston sendiri juga terjun selama proses pengujian produknya. Dia menggunakan waktu ekstra yang dihabiskan di rumah selama pandemi untuk memungkinkan rambutnya bernafas — dan bereksperimen bagaimana Glossing Detangler dapat digunakan pada rambutnya yang alami dan tidak dikelantang dengan berbagai cara.

"Pandemi pasti tentang membiarkan rambut alami Anda terbang, dan sangat baik bagi saya untuk tidak mewarnainya," katanya. "Meskipun saya tidak akan pernah mengatakan bahwa saya secara pribadi senang dengan uban saya - semua kekuatan untuk mereka yang ada. Saya punya waktu untuk mengerjakan rambut saya sendiri, dan bereksperimen dengan sampel berbeda yang telah kami kerjakan dengan rambut saya dalam tahap yang berbeda, apakah itu benar-benar kering alami atau ditiup."

Dan jika nama LolaVie terdengar familiar, penggemar fanatik tahu bahwa itu adalah nama panggilan lama Jennifer Aniston (dan pernah menjadi nama sebuah wewangian).

"Ketika saya pertama kali pindah ke LA di tahun 90-an dan mendapatkan mobil bekas pertama saya, seseorang bertanya kepada saya apa yang saya beri nama mobil saya. Saya melihat mereka bilang, 'Tunggu sebentar, apakah itu sesuatu yang Anda lakukan di California?' Lola muncul di kepalaku karena lagu Sarah Vaughan 'Whatever Lola Wants,'" kata Aniston. "Saya baru saja tiba di California dan berkata, 'Apa pun yang diinginkan Lola, yang didapat Lola!' Kemudian it menjadi nama panggilan saya."

