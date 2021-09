Angeline Jolie Rilis Buku Agar Anak-anak di Seluruh Dunia Paham Hak-haknya

Angelina Jolie dalam tayangan In The Bag, Vogue Inggris (Youtube)

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Hollywood Angelina Jolie berharap bisa memberdayakan anak-anak di seluruh dunia dengan alat untuk "melawan" hak-hak mereka melalui sebuah buku yang dia tulis dengan Amnesty International.

Buku berjudul "Know Your Rights and Claim Them" yang ditulis dengan pengacara hak asasi manusia Geraldine Van Bueren, salah satu perancang asli Konvensi PBB tentang Hak Anak 1989, bertujuan untuk membekali anak-anak dengan pengetahuan untuk menantang ketidakadilan dengan aman.

"Begitu banyak anak dalam bahaya di seluruh dunia dan kami tidak melakukan cukup banyak," kata Jolie kepada Reuters dalam sebuah wawancara, seperti dilansir dari laman Times of India. "Ini adalah hak mereka, diputuskan bertahun-tahun lalu berdasarkan apa yang akan membuat mereka menjadi orang dewasa yang sehat, seimbang, aman, dan stabil."

Jolie, yang juga sebagai utusan khusus untuk badan pengungsi PBB UNHCR, mengatakan dia berharap buku itu juga akan mengingatkan pemerintah akan komitmen mereka terhadap perjanjian global yang mengabadikan hak-hak sipil, sosial, politik dan ekonomi anak-anak.

"Kami menghabiskan banyak waktu untuk memblokir hak-hak itu, jadi buku ini untuk membantu anak-anak memiliki buku alat untuk mengatakan 'ini adalah hak Anda, ini adalah hal-hal yang perlu Anda pertanyakan untuk melihat seberapa jauh Anda, tergantung pada negara dan keadaan Anda. Dari mengakses hak-hak itu, apa hambatan Anda, orang lain yang datang sebelum Anda dan berjuang, cara Anda bisa melawan'. Jadi ini adalah buku pegangan untuk melawan," tambahnya.

Ibu enam anak itu mengatakan dia memasang konvensi PBB di rumahnya untuk anak-anaknya, tetapi terkejut mengetahui negaranya sendiri, Amerika Serikat, belum meratifikasinya.

"Itu membuat saya marah dan membuat saya mulai bertanya-tanya apa artinya? Jadi untuk setiap negara, ide apa ini, Anda memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan ... tapi mengapa begitu banyak anak yang putus sekolah? Mengapa? apakah gadis-gadis di Afghanistan dirugikan jika mereka pergi?" katanya.

Selain itu buku ini membahas identitas, keadilan, pendidikan dan perlindungan dari bahaya, di antara isu-isu lainnya. Ini memberikan panduan untuk menjadi seorang aktivis, menjadi aman dan daftar istilah dan organisasi.

"Melalui buku, Anda harus menemukan jalan Anda sendiri ke depan, karena kami sangat peduli dengan keselamatan anak-anak. Kami tidak ingin anak-anak hanya berlarian berteriak menuntut hak-hak mereka dan membahayakan diri mereka sendiri," kata Jolie.

Buku ini dibumbui dengan contoh suara-suara muda yang kuat dari seluruh dunia, termasuk pemenang Hadiah Nobel Perdamaian Malala Yousafzai, aktivis iklim Greta Thunberg dan jurnalis Palestina berusia 15 tahun Janna Jihad.

"Saya mencoba untuk ... menunjukkan kepada dunia apa yang dihadapi anak-anak Palestina setiap hari," Jihad, yang tinggal di desa Nabi Salih, di Tepi Barat yang diduduki Israel, mengatakan kepada Jolie dan aktivis muda lainnya melalui panggilan video. , dihadiri oleh Reuters, di mana mereka mendiskusikan pekerjaan kampanye mereka.

"Sangat penting untuk bersatu dengan orang-orang muda lainnya ... itulah cara kita akan selalu dapat ... membuat perubahan," tambah Christina Adane, 17 tahun, yang berbasis di London, yang mengkampanyekan sistem makanan yang lebih sehat.

Buku "Know Your Rights and Claim Them" terbit di Inggris pada hari Kamis, 8 September 2021 dan untuk pre-order di negara lain, dengan tujuan publikasi di seluruh dunia.

"Kami akan menemukan bahwa beberapa orang dewasa di beberapa negara akan memblokir buku itu dan anak-anak akan menemukannya, jadi saya pikir begitulah cara buku itu akan menjangkau lebih banyak anak," kata Angelina Jolie. "Anak-anak akan membuat satu sama lain menyadarinya dan mereka bahkan mungkin menjadi bagian dari menerjemahkan dan menyampaikannya kepada satu sama lain."

Baca juga: Angelina Jolie Sempat Takut Jiwa Anak-anaknya Terancam saat Menikahi Brad Pitt