Lily Collins Menikah Pakai Gaun Pengantin Renda dan Jubah Dramatis

TEMPO.CO, Jakarta - Hampir setahun setelah mengumumkan pertunangannya, Lily Collins akhirnya menikah dengan penulis/sutradara Charlie McDowell, di Dunton Hot Springs, Colorado, Amerika Serikat, pada 4 September. Pasangan ini membagikan kabar bahagia itu dalam unggahan di Instagram, Selasa, 7 September 2021.

“Pada 4 September 2021 kami resmi menjadi milik satu sama lain selamanya,” tulis aktris Emily in Paris itu di keterangan.

Pernikahan berlangsung bak di negeri dongeng dengan latar air terjun yang indah. Perempuan berusia 32 tahun itu mengenakan gaun pengantin renda lengan panjang karya Ralph Lauren, lengkap dengan leher tinggi dan jubah yang dramatis. Penampilannya merupakan hasil kerja penata gaya Rob Zangardi dan Mariel Haenn.

Collins menata rambutnya dengan sanggul ramping dengan detail kepang yang halus di ubun-ubun kepalanya.

Dia berpose untuk beberapa foto dengan suami barunya, mengenakan penutup kepala yang mengingatkan pada kostumnya di Mirror, Mirror! Tapi penutup kepala itu dia lepas saat upacara sakral.

“Apa yang dimulai sebagai dongeng, sekarang menjadi kenyataan selamanya. Saya tidak akan pernah bisa menggambarkan dengan tepat bagaimana dunia lain akhir pekan lalu, tetapi magis adalah tempat yang cukup bagus untuk memulai ...” dia menulis di unggahan lainnya.

Tidak mengherankan jika pengantin wanita memilih alternatif yang tidak konvensional untuk kerudung tradisional, karena cincin pertunangannya juga merupakan ciptaan unik oleh perhiasan Irene Neuwirth. MacDowell melamar dengan berlian mawar dengan emas yang unik pada September 2020.

Putri musikus Phil Collins itu baru mengumumkan pertunangannya pada Oktober dengan unggahan beberapa foto bersama-sama serta close-up cincin uniknya.

"Saya telah menunggu seumur hidup saya untuk Anda dan saya tidak sabar untuk menghabiskan hidup kita bersama-sama ..." tulis dia saat itu.

McDowell dikenal sebagaiorang di balik layar untuk beberapa serial televisi, On Becoming a God in Central Florida yang dibintangi Kirsten Dunst, serta Legion, Dear White People, dan Silicon Valley. Sutradara itu sebelumnya berpacaran dengan aktris Game of Thrones Emilia Clarke dan bintang Girl With the Dragon Tattoo, Rooney Mara.

Lily Collins dan McDowell dikabarkan berkencan pertama kali pada Juli 2019, ketika mereka terlihat jalan-jalan bersama di Los Angeles, menurut Metro UK. Sebulan kemudian, aktris To theBone mengumumkan hubungan itu di Instagramnya dengan membagikan beberapa foto keduanya di Paris, Prancis.

