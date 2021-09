Fashion Kate Hudson di Festival Film Venesia, Ikuti Tren Cutout Asimetris

Kate Hudson mengenakan little black dress Monot, karya Eli Mizrahi, di Festival Film Venesia, Sabtu 4 September 2021. Instagram.com/@sophielopez

TEMPO.CO, Jakarta - Kate Hudson mencuri perhatian saat menghadiri Festival Film Venesia, Sabtu 4 September 2021. Dia mengenakan little black dress yang dipenuhi cutout. Dia bercanda di Instagram bahwa gaun itu kurang kain.

"Sebelum Anda meninggalkan rumah, lihat ke cermin dan lepaskan satu barang," dia mengutip Coco Chanel, sebelum menyindir, "Saya memilih kain ... .”

Selain belahan tinggi, gaun halter-top Mônot karya Eli Mizrahi itu menampilkan serangkaian cutout simetris yang memamerkan perutnya. Sedangkan untuk aksesoris, aktris 42 tahun itu memadukan gaya seksi dengan gelang Crivelli yang berkilau dan sepatu hak tinggi Manolo Blahnik USD 695 atau sekitar Rp 9,9 juta, seperti dilansir dari laman Page Six.

Teman-teman terkenal bintang "Music" itu terpikat pada tampilannya. Vanessa Bryant, Kelly Ripa, Olivia Munn dan Christie Brinkley, antara lain, meninggalkan emoji api dan hati di bagian komentar postingnya.

Ashley Benson berkomentar, “Kate!!!!!!!!!!!!” Apa yang sebenarnya. Kamu terlihat memukau,” sementara Katie Couric menambahkan, “Whoooooaaaaa.” Saudara laki-lakinya Oliver Hudson, sementara itu, bercanda tentang tampilan seksinya, "AKU BENAR-BENAR tidak suka ini."

Namun little black dress bukan satu-satunya gaun berani Kate Hudson di akhir pekan, karena ia juga tampil tanpa bra dalam gaun Valentino merah tipis untuk pemutaran perdana filmnya "Mona Lisa and the Blood Moon" Minggu, 5 September 2021.

Kate Hudson mengenakan gaun transparan Valentino di Festival Film Venesia, Minggu 5 September 2021. Instagram.com/@maisonvalentino

Gaun itu menampilkan panel tipis persegi panjang di bagian depan dan lebih banyak aksen tipis di bagian lengan. Itu juga memiliki detail berenda termasuk kerah tinggi, dan rok penuh yang terbuat dari tulle. "Grazie @maisonvalentino @pppiccioli untuk membuat mimpi gaun gadis Aries ini menjadi kenyataan! Anda seorang legenda dan saya suka memakai kreasi Anda. Cinta untuk tim @maisonvalentino, Anda luar biasa #venicefilmfestival2021 #monalisaandthebloodmoon #ariesred," tulisnya di Instagram.



Kate Hudson menambah daftar terbaru dari serangkaian selebriti yang telah menggunakan busana dengan tren cutout di panggul. Sebelumnya Kim Kardashian, Bella Hadid dan Kendall Jenner dan banyak bintang lain tampil dengan busana tren itu.

